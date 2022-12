Datos de 400 millones de usuarios en Twitter son robados y vendidos en foro pirata

Madrid, 27 de diciembre (Europa Press).– Un actor de amenazas asegura poseer y vender los datos de 400 millones de usuarios en Twitter extraídos a través de una vulnerabilidad ya reparada; una información que ha dado a conocer a través del foro de piratería Breached.

El ciberdelincuente encargado de recopilar los datos de estos usuarios y darlos a conocer en este espacio, que se hace llamar GOD User, ha asegurado que los adquirió en 2021 y principios de 2022 y los ofrece a cambio de 200 mil dólares (unos 187 mil 550 euros).

Según el usuario de Breached GOD User, de los datos de 400 millones de usuarios que posee y que ha puesto a la venta, muchos de ellos pertenecen a cuentas verificadas, esto es, pertenecientes a celebridades, políticos o empresas.

2/ To anyone explaining to me that changing your password can’t protect you from a SIM swap attack – I’m not stupid. I know.

But you are giving advice with incomplete information. 400 million people have also had their Twitter account email address leaked. pic.twitter.com/KQN3XpOpRS

— Brianna Wu (@BriannaWu) December 26, 2022