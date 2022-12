Taiwán subirá de 4 meses a 1 año servicio militar obligatorio por tensiones con China

Madrid, 27 de diciembre (Europa Press).– La Presidenta de Taiwán, Tsai Ing Wen, ha anunciado este martes la extensión de cuatro meses a un año del periodo de servicio militar obligatorio ante las crecientes tensiones con China, al tiempo que ha detallado que la decisión entrará en vigor el 1 de enero de 2024 para mejorar la capacidad de combate de la isla ante posibles ataques por parte de Pekín.

Tsai, que ha prometido además incrementar los salarios de los reclutas, ha mantenido durante la jornada una serie de reuniones con funcionarios de alto rango para abordar asuntos de seguridad y economía en la isla, según ha recogido la agencia taiwanesa de noticias CNA. “China está amenazando la paz y la estabilidad y su amenaza a Taiwán es obvia”, ha denunciado.

Facing a changing security landscape, #Taiwan is restructuring our military, extending conscription & upgrading training. On the frontlines of democracy's defense, we are actively taking steps to uphold our nation's sovereignty, values & interest in regional peace & stability. pic.twitter.com/h1oXnNwChu

Horas antes, el Ministro de Exteriores de Taiwán, John Wu, había destacado que el aumento de las operaciones navales chinas en la zona “es precisamente la razón por la que Taiwán ha de fortalecer sus capacidades de defensa”. “Sólo la preparación puede disuadir a los agresores de un intento de invasión. Rendirnos no es una opción para nosotros. ¡Nunca!”, ha señalado a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.

Por su parte, el Ministerio de Defensa taiwanés registró 71 aviones militares del Ejército chino y siete buques de guerra alrededor de las costas de Taiwán durante la madrugada del 26 de diciembre. A modo de respuesta, envió aviones militares, buques de la Armada y sistemas de misiles terrestres para supervisar esas actividades.

An honour to preside over the promotions of our nation's Army, Navy & Air Force generals @MoNDefense. I will always stand with our troops – the better prepared our military is, the better #Taiwan can deter threats to our security & democratic way of life. pic.twitter.com/fCODx696G7

— 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) December 26, 2022