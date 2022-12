Monreal: Lo “malo” de 2022 fue la sucesión adelantada con derroche ilegal de recursos

A días del fin de este año y el inicio de 2023, el legislador de Morena compartió “un breve balance” de lo “bueno, lo malo y lo feo” de 2022, entre lo que destacó la economía mexicana, los delitos de acto impacto y la migración.

Ciudad de México, 27 de diciembre (SinEmbargo).- El Senador morenista Ricardo Monreal Ávila consideró que “lo malo” del 2022 fue la “sucesión adelantada” en la carrera presidencial de 2024, sobre todo la que protagoniza su partido.

“Lo bueno, lo malo y lo feo del 2022: breve reflexión”, compartió en una publicación de Twitter el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado junto a un clip de casi cinco minutos de duración en el que expuso todo aquello que consideró positivo y negativo a lo largo del año como la buena economía mexicana, la inseguridad y la situación de los migrantes centroamericanos que van hacia Estados Unidos.

“Dentro de lo malo también la sucesión adelantada, donde se han derrochado recursos públicos o privados de manera ilegal”, enfatizó quien también es conocido como el “Senador rebelde”.

“Nadie, nadie frena los excesos. Es impresionante esta campaña adelantada que va a dividir al país”, expresó.

Lo bueno, lo malo y lo feo del 2022: breve reflexión. pic.twitter.com/H71Per8koK — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) December 27, 2022

Esta es sólo la más reciente de las varias ocasiones en las que Monreal ha criticado lo que considera no es “piso parejo” dentro de su partido en la carrera de sus posibles candidatos a la Presidencia luego del término del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Monreal Ávila ha protagonizado un enfrentamiento abierto contra una de las personas más sonadas para suceder al Presidente: la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum.

“Para mí no hay piso parejo cuando [AMLO] menciona, promueve, pondera a la Jefa de Gobierno 129 veces y a mí sólo una vez; cuando a ella le dice que es su hermana y a mí no me reconoce ni como pariente lejano, ni como pariente desconocido, ni entenado. Soy como un fantasma en la familia pero allí estoy, en la familia”, dijo en entrevista a inicios de este mes, a pesar de haber señalado anteriormente que “con el Presidente no tengo problema”.

“He dicho con toda seriedad que mientras otros tienen abundancia de recursos, mantas, mamparas, incluso estructura del Gobierno promoviéndolas, para mí no. Vean cómo llego solo, sin ninguna avanzada ni nada porque creo en la democracia”, compartió a medios esa ocasión.

Conversé con los medios de comunicación en Hidalgo sobre el piso parejo, la reconciliación y el trabajo legislativo, entre otros temas. Con gusto respondí a todas sus preguntas. ¡Ánimo! Buen lunes. pic.twitter.com/TCelTFUIvT — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) December 5, 2022

Ese mismo día, el 5 de diciembre, el Senador recibió una rechifla en un evento público de Morena, y él mismo compartió en sus cuentas el video y la respuesta a quienes lo rechazan. Los llama “anónimos”, les dice que no les tiene miedo y que lo único que pide es “democracia en el partido”.

“Muchos de los que gritan son nuevos, son neomorenistas. Yo digo que deberían tener tolerancia, porque así empiezan las destrucciones de los movimientos sociales que le dan vida al país”, sentenció. A la par que él subía el tono, los abucheos y rechiflidos en la sala también lo hicieron.

“He vivido desde siempre de frente, los puedo mirar a los ojos. Lo único que quiero ¡es democracia en mi partido. Es lo único que deseo: participar con democracia y verticalidad!”, expresó el Senador, esta vez gritando.

Más adelante, el aún morenista desearía que los aspirantes a candidatos en Morena pudieran debatir sobre la seguridad pública, la política social, el empleo y la salud, para que así el pueblo decida con libertad quien debe encabezar la candidatura.

“El pueblo decide y yo me someto a él, pero ustedes no me expulsen del pueblo al que yo pertenezco. (…) Llegué solo, no traigo acarreados, no traigo pandilla, no traigo invitados. Vengo solo y les doy la cara solo, a los que gritan en el anonimato. A ellos les digo: tengan calma, modérense, no se dejen engañar, escuchen a todos y seleccionen quién es el mejor para suceder al Presidente de la República”.

“Sin reconciliación no hay nación”.

Vicente Guerrero, 1821 (1/2) pic.twitter.com/rIqPDvYZqz — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) December 5, 2022

Monreal, cuestionado en su propio partido, ha criticado la “sucesión adelantada” y la forma en cómo López Obrador ha decidido elevar a otros y no a él entre los principales candidatos rumbo al 2024.

El 4 de diciembre aseguró que va a aparecer su nombre en las boletas para la elección presidencial, aunque no sabía si lo hará con su partido, pues se encontraba reflexionando si saldría o no del movimiento que encabeza la llamada Cuarta Transformación. Sin embargo, sostuvo que sí tomaría la decisión de irse a Va por México, la alianza opositora conformada por PRI, PAN y PRD, si las condiciones no se dan para competir por la candidatura morenista.

“He dicho que voy a estar en las boletas presidenciales. Esa es la aspiración natural, que no es una ambición vulgar. Estamos en la reflexión. Nuestros límites, como lo dije yo, para estar en las boletas y seguir en Morena son la dignidad, el trato político, la cortesía política y el piso parejo que hasta ahora no ha existido”, dijo en entonces al ser cuestionado sobre su posible salida del partido guinda.

Sin embargo, al día siguiente, Monreal dijo a pregunta expresa en Chihuahua que “vamos a estar en la boleta y que mi lucha va a seguir siendo dentro de Morena. No quiero ser factor de división en ningún partido que integra esta coalición de Va por México”, agregó. Dijo que PAN, PRI, MC y PRD ya tienen a sus candidatos.

“Ellos tienen sus propias definiciones. Yo no voy a ser factor de división ni quiero ser motivo de descalificación al interior de Morena, porque yo no afirmé que si no era por Morena iría por Va por México. Ni ellos me han invitado, ni yo he tocado sus puertas”, dijo.

LO BUENO, LO MALO Y LO FEO SEGÚN MONREAL

En el video compartido el día de hoy el Senador recalca que, “a pesar de la inflación mundial y del encarecimiento del costo del dinero, la economía mexicana no se estancó”.

“Los indicadores fundamentales lucen bien: el peso frente al dólar se fortaleció, la inversión extranjera directa fue la más alta en cinco años; la disciplina fiscal y el control del gasto público; un déficit marginal en la balanza de pagos; el precio interno de la energía dentro de la inflación esperada, y la creación de empleos a niveles superiores de los previos a la pandemia son las señales de una economía estable”, señaló y, agregó tres motores más que incentivan el mercado interno: el crecimiento sostenido de las remesas, el incremento por cuarto año consecutivo en los salarios mínimos y la inyección directa al consumo

Además de la “sucesión adelantada”, por el lado de lo malo Monreal expuso la inseguridad como un tema fundamental, que sigue causando estragos pese a los esfuerzos del Gobierno en turno.

“Si bien la mayor parte de los delitos de alto impacto se han contenido y los estados con alta incidencia delictiva se concentraron en un grupo de ocho entidades, todas las encuestas de opinión revelan que la gente se sintió más insegura en su colonia este año, y la ciudadanía sigue señalando a la inseguridad como el problema principal del país”, dijo.

Monreal expresó que no es un tema de percepción ya que, incluso, “la crispación que produce la inseguridad alcanzó a los Poderes del Estado. Un Ejecutivo que reclama y exhibe el ‘debido pretexto’ de algunos jueces que liberan a delincuentes; una mayoría legislativa acusada de militarizar al país, y un Judicial que se siente apabullado por la ineficacia e incomprensión de los otros dos”.

Finalmente, el presidente de la Jucopo indicó como parte de lo feo de este año la forma en que los migrantes han sido utilizados como parte del discurso en las campañas políticas de Estados Unidos, ya sea en apoyo o en contra de llegada a dicho país.

“La carne de cañón en que se han convertido las y los migrantes mexicanos y centroamericanos en EUA para un grupo importante de políticos en campaña, especialmente republicanos. Lo vimos en la elección intermedia del pasado noviembre y se recrudecerá en la presidencial de 2024 en aquel país. Cuidado: un fascio antimigrante se gesta en el norte y nos pegará directamente”, expresó.