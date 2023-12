Lee Sun-kyun, actor surcoreano de la película Parasite, fallece a los 48 años

Según autoridades de Seúl, el actor fue encontrado sin vida dentro de un vehículo al norte de la ciudad.

Por Hyung-Jin Kim

SEÚL, Corea del Sur (AP).— Lee Sun-kyun, un popular actor surcoreano, mejor conocido por su papel en la película ganadora del Óscar, Parasite, fue encontrado sin vida este miércoles dentro de un vehículo en Seúl, informaron las autoridades. El hallazgo se produjo luego de varias semanas de una intensa investigación policial en torno a su supuesto uso de drogas.

En un principio, la policía y los cuerpos de emergencia creían que Lee se encontraba en un estado de inconsciencia dentro del vehículo estacionado sobre una calle en el norte de la ciudad. El personal de emergencias confirmó posteriormente que estaba muerto, según el cuartel de policía de Seongbuk de la capital. La policía había estado buscando a Lee, de 48 años, después de recibir un reporte de su desaparición.

Las autoridades se negaron a dar más detalles o incluso informar si habían determinado que Lee se había quitado la vida; no obstante, medios de comunicación surcoreanos, entre ellos la agencia noticiosa Yonhap, informaron que la familia del actor le había reportado horas antes a la policía que el actor se había marchado tras escribir un mensaje similar a una nota de suicidio a primera hora del miércoles. El cuerpo de Lee fue trasladado posteriormente a un hospital cercano, indicó la policía de Seongbuk.

(4th LD) 'Parasite' actor Lee Sun-kyun found dead in apparent suicide amid drug probe https://t.co/oCzLNHkxPa — Yonhap News Agency (@YonhapNews) December 27, 2023

Lee apareció en Parasite, filme que ganó premios de la Academia a Mejor Película y en otras tres categorías, en el año 2020. La sátira de clases fue la primera cinta en otro idioma que no fuera inglés en ganar el galardón a mejor filme en los 92 años de historia de los premios. Además, se convirtió en la primera cinta surcoreana en ganar un Óscar. Lee interpretaba al jefe de una familia acaudalada.

El elenco, incluido Lee, ganó un premio del Sindicato de Actores de la Pantalla a Mejor Reparto en una película, también en 2020. Además, fue nominado el año pasado a Mejor Actor en los Premios Emmy Internacionales, por su interpretación en el thriller de ciencia ficción Dr. Brain.

Incluso antes de Parasite, Lee había sido un actor célebre desde hacía tiempo en Corea del Sur. Saltó al estrellato por su papel en la serie televisiva Coffee Prince (2007), y ganó popularidad con el drama musical Behind The White Tower (2007), Pasta (2010), y My Mister (2018).

Lee había sido objeto de investigaciones policiales por acusaciones sobre uso de drogas ilegales en la residencia de la anfitriona de un bar. Lee presentó una demanda en contra de dos personas, incluida la recepcionista, acusando un supuesto chantaje. La investigación recibió una extensa cobertura en los tabloides. Lee insistió en que consumió las drogas por medio de un engaño y que no sabía lo que estaba tomando, según Yonhap.

Corea del Sur ha tenido desde hace tiempo la tasa más alta de suicidios entre los países desarrollados. También ha presenciado una serie de suicidios entre celebridades, como cantantes de K-pop, políticos y empresarios. Los expertos afirman que los comentarios de odio en línea y el acoso cibernético han sido causantes de muchos de esos casos.