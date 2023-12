El Presidente está por terminar su nuevo libro; tendrá 20 capítulos y 900 cuartillas

El Presidente ofreció pormenores sobre el libro que publicará el año siguiente, y dio detalles sobre su jubilación al terminar su mandato, en la cual espera alejarse de la vida política, y dedicarse a su familia y a sus proyectos personales.

Ciudad de México, 27 de diciembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer hoy que próximamente publicará el libro que ha estado preparando, donde abordará su trayectoria política, pero también sus experiencias de vida. Además, ofreció pormenores sobre su jubilación al terminar su mandato en 2024.

Durante la conferencia matutina de este miércoles, el mandatario informó que el próximo 2 de enero entregará el original de su próximo libro a una editorial, pues está cerca de terminar los últimos detalles, y señaló que en la introducción que actualmente redacta ha decidido disculparse con los futuros lectores por la amplia extensión del escrito.

“Ya estoy ofreciendo disculpas porque sí me quedó muy largo, muy extenso porque hice el libro de los tres años, A la mitad del camino, y pues debí hacer los otros tres años, pero como no hay texto sin contexto, decidí hacer una recapitulación de todo, desde que empecé, desde luego lo general y cosas que ya había escrito, pero vistas a la luz de los nuevos acontecimientos. Entonces me va a salir un texto como de 800, 900 cuartillas”, explicó.

El Presidente dijo que aún no podía revelar el título de la obra, pero sí adelantó que ésta va dirigida principalmente a la población joven.

En cuanto a la extensión, detalló que el libro estará conformado por 20 capítulos, y que procuró que la distribución quedara de tal manera que la lectura pudiera darse conforme a las secciones pautadas por esos 20 apartados, esto con la intención de que el público pueda seleccionar o elegir el que más se adecúe a sus intereses particulares.

“Lo importante o lo bueno es que como va a ser extenso, estoy procurando que se lea por capítulo, que el que quiera ver un capítulo o le llame la atención, lo lea, que no tenga que leerlo todo. El que quiera leer toda la historia, pues va a poder hacerlo”.

También reveló que el libro versa sobre sus experiencias en la vida política y la forma en que él enfrentó los dilemas y adversidades habituales a lo largo de su carrera. Destacó que también tratará sobre la importancia de la perseverancia y que incluirá anécdotas sobre personajes relevantes de la Historia, tanto nacional como de América Latina.

“Pongo una anécdota que es muy buena de un poema de [Carlos] Pellicer sobre [Simón] Bolívar. Ya Bolívar enfermo, postrado, llega un amigo que lo conocía y le pregunta: ‘¿Y usted ahora qué va a hacer?’. Y le contesta Bolívar: ‘Triunfar con loca pasión’. O sea, la perseverancia, no dejar de luchar, cómo puede uno caerse, y hay que levantarse y seguir caminando”.

Además de dar detalles sobre la publicación de su obra, el Presidente también explicó que una vez que termine su mandato ha decidido jubilarse y no involucrarse más en aspectos que tengan que ver con política. Dijo que ha decidido relegar todo lo concerniente a ésta incluso en el ámbito familiar.

“Una vez que yo entregue la banda, ya me jubilo y no voy a atender a nadie. Siempre, siempre voy a recordar a todos con amor, siempre con mucho cariño, pero yo ya no voy a tener ninguna relación más que la familiar y eso con la advertencia a mis hijos de que no hablemos de política, que platiquemos de otras cosas”.

Aunado a lo anterior, declaró que al terminar su sexenio dará por concluido un ciclo y no atenderá a nadie para cuestiones de índole política. “Pero yo ya cierro mi ciclo, ya me jubilo y no voy a poder atender, recibir a nadie. No voy a aceptar ninguna invitación a participar en nada, ni en México ni en el extranjero”, puntualizó.

El Jefe del Ejecutivo describió cómo espera que sea su rutina diaria cuando se retire de la vida pública del país, y explicó que se dedicará a escribir una investigación que está entre sus proyectos pendientes.

Conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional https://t.co/KdGDBKQx0S — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 27, 2023

“Entonces mi rutina va a ser levantarme temprano como siempre y caminar como una hora, cinco kilómetros. Espero que para entonces siga yo con ese ritmo y luego al baño, desayuno, una, dos vueltecitas más, pero ya muy cortas y a sentarme dos horas, dos horas y media. Me levanto de la mesa de trabajo, camino, doy dos, tres vueltas, también no muy largas. Me tomo un café, me tomo un pozol, dependiendo. Me vuelvo a sentar hasta la una, una y media que es la hora de la comida. La comida, caminar y luego de nuevo a sentarme a trabajar ocho horas, pero escribiendo. Acostarme temprano para levantarme también temprano y así”.

Finalmente, señaló que se ha dedicado a reunir una bibliografía extensa para evitar acudir con frecuencia a bibliotecas y hemerotecas. Con este propósito, actualmente intenta reunir todos los textos necesarios para completar su investigación, la cual le tomará entre tres y cuatro años.