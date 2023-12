Sheinbaum asegura que al llegar la 4T “cambió la historia del sureste” de México

La precandidata única de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” afirmó que después de que los estados del sur del país fueron ignorados durante años, con la 4T el bienestar comenzó a llegar a todas las comunidades.

Ciudad de México, 27 de diciembre (SinEmbargo).- La precandidata de Morena y partidos aliados para la Presidencia de México aseguró este miércoles que tendrá los ojos puestos en el sureste del país durante un encuentro con militantes y simpatizantes de Campeche, donde destacó la importancia de seguir por el camino de la Cuarta Transformación (4T) para garantizar que los recursos del estado sigan teniendo como principal objetivo generar bienestar para todos y todas.

“Aquí es un estado bendecido, privilegiado, pero durante años se lo comió la corrupción de malos gobiernos, llegó el Presidente Andrés Manuel López Obrador y cambió la historia del sureste. Y no porque nací en la Ciudad de México, no voy a tener los ojos en el sureste, claro que vamos a seguir teniendo los ojos en el sureste, porque es justo’’, manifestó desde Champotón.

La precandidata única de la coalición ‘’Sigamos Haciendo Historia’’, —conformada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)— , afirmó que después de que los estados del sur del país fueron ignorados durante años, con la 4T el bienestar comenzó a llegar a todas las comunidades, ya que “los gobiernos de la Cuarta Transformación son honestos, son honrados y destinan el recursos del pueblo para el pueblo’’.

Sobre la misma línea, señaló la importancia de seguir por el rumbo de la 4T al tratarse de un modelo en el que, bajo el principio de “por el bien de todos, primero los pobres”, se han logrado obras históricas que llevarán la prosperidad a todos los rincones, tal como la recuperación de la aerolínea Mexicana de Aviación y de los trenes de ferrocarriles que ya comienzan a circular por el país, es decir, el Tren Maya y al Tren Interoceánico, luego de que los gobiernos neoliberales, como el de Ernesto Zedillo, los privatizara.

“Ese señor privatizó los ferrocarriles y nos prometió que íbamos a tener los ferrocarriles más modernos del mundo y desaparecieron los ferrocarriles de pasajeros (…) Entonces con el Tren Maya se recuperó un sueño de los mexicanos y mexicanas, el tren de pasajeros”, agregó.

Ante este contexto, indicó que en el segundo piso de la 4T la prioridad será continuar transformando la vida de los mexicanos y mexicanas de todo el país con más obras y proyectos, —como los vistos en la Ciudad de México durante su tiempo como Jefa de Gobierno, tales como ‘’Bienestar para Niñas y Niños. Mi Beca Para Empezar’’–, ya que subrayó que solo de esta manera se podrá seguir avanzando en la lucha pacífica que significa la transformación.

“Nosotros lo que queremos son salarios dignos, trabajo digno, acceso a la educación, a la cultura, al deporte, acceso a la salud, porque para nosotros eso es un derecho de los mexicanos y mexicanas, esta es la diferencia, por eso la Cuarta Transformación transformó a México en esto que es una revolución pacífica, por eso esta revolución que viene en tren y viene en avión apenas inició, no podemos detenerla”, sostuvo.

Por su parte Erick Reyes, presidente estatal de Morena hizo un llamado a que, en unidad, todo el estado de Campeche luche una vez más para lograr que la Cuarta Transformación se mantenga en todo el país.

Qué gusto saludar a mi amiga @LaydaSansores, gobernadora de Campeche. Pudimos apreciar a lo lejos la estación San Francisco de Campeche, del Tren Maya. Aquí la transformación se ve y se siente. pic.twitter.com/h4S7sEYsHn — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) December 27, 2023

“Me da tanto gusto que los militantes y simpatizantes hace meses hayan decidido que una mujer fuera nuestra coordinadora, porque hoy es nuestra precandidata única a la Presidencia de la República (…) Los campechanos y campechanas saben que es con la Doctora Claudia y que es con Morena”, expresó.

Al encuentro con la militancia del estado de Campeche, asistieron personalidades de la 4T como Andrés Fernández del Valle, presidente estatal del PVEM; Ana María López Hernández, comisionada estatal del PT y el Senador Aníbal Ostoa Ortega.

Siguiendo su recorrido por el país, la precandidata morenista estará a las 12:00 horas en el Parque Principal de Kanasín, Yucatán, donde se reunirá con la militancia del estado, mientras que más tarde, a las 16:30 horas, encabezará una segunda reunión para llevar un mensaje a favor de la 4T en la Unidad Deportiva de Progreso.

LA 4T ES FUNDAMENTAL PARA LOS JÓVENES

En su encuentro con jóvenes de las comunidades de Bécal y Calkiní en Campeche, la exmandataria capitalina aseguró que el 2024 no se trata de ejercer el derecho a la democracia, sino que también significa seguir luchando por la justicia para todos y todas, en especial para quienes menos tienen.

“En esta revolución pacífica que inició en el 2018 el Presidente Andrés Manuel López Obrador, las y los jóvenes tiene la palabra, tienen la voz y tienen en sus manos el presente y el futuro del país’’, indicó.

Además, señaló: “Las y los jóvenes no son el futuro de México, son el presente de México, igual que la niñez. Y podemos construir ese México que inició su transformación con el Presidente López Obrador y esa transformación no sólo depende de Layda, de Rommel, depende de todas y todos ustedes, no solamente en ejercer nuestro derecho a la democracia, sino seguir luchando por un México con justicia”, reafirmó al reafirmar que el objetivo de la siguiente etapa de la 4T será seguir garantizando los derechos como la educación, la salud, el acceso al deporte, a la cultura y en general a más oportunidades para todos y todas.

Luego de un recorrido por el Museo de la Ciudad de Bécal, acompañada por la Gobernadora del estado Layda Sansores, así como de el Diputado Rommel Pacheco, Sheinbaum Pardo puntualizó que los jóvenes son la esencia de la Cuarta Transformación, por lo que hizo un llamado a fortalecer las bases del movimiento para lograr conquistar la lucha que se aproxima el siguiente año, en la cual las y los jóvenes deberán de tomar un rol protagónico.

“No se trata solamente de lo que vamos a vivir el próximo año (…) Sino significa que ustedes jóvenes mexicanos y mexicanas asuman la lucha de lo que significa la justicia en nuestro país”, aseveró la precandidata de izquierda a la Presidencia de México, después de sostener que los más jóvenes serán parte esencial de la defensa del humanismo mexicano con el que la transformación ha logrado cambiar el modelo con el que se gobernaba en el neoliberalismo.

En Bécal, municipio de Calkiní, me recibieron jóvenes artistas, profesionistas y artesanos de Campeche que, con mucho orgullo, defienden su origen y su porvenir. No les vamos a fallar. Las y los jóvenes mexicanos orgullosos de su historia están con la transformación. pic.twitter.com/asaHjER7LN — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) December 27, 2023

“Cambió el valor de la política, frente a ese individualismo rampante que privó durante todo el periodo neoliberal en donde la visión era sal adelante y no importa a quien pises, sal adelante y no importa bajo qué circunstancias, frente a eso puso en el centro el humanismo, ese humanismo mexicano que se basa en la fraternidad y el amor como esencia de la política es lo que las y los jóvenes tienen que recuperar, reconocer y echar para adelante”, manifestó.

Además, durante el encuentro las y los jóvenes presentes destacaron la trayectoria de la precandidata del partido oficialista al afianzar que como “Jefa de Gobierno ha marcado la pauta con su enfoque innovador”, por lo que la describieron como un ejemplo para todos, pero en especial para las niñas y mujeres mexicanas.

“Los jóvenes de Campeche y de todo el camino real somos conscientes que solo hay dos caminos, el primero representa al pasado, al abandono, al empobrecimiento, al olvido de nuestro sector juvenil y el segundo camino, que usted encabeza que es el de la Transformación de la fe, del futuro, de la esperanza de las juventudes”, ,* aseveraron.

Así mismo, solicitaron que en la continuidad de la Cuarta Transformación los sueños sean parte fundamental de lo que será el camino para los jóvenes.