Israel NO enfermará de COVID a todos, ni Nueva Zelanda autorizó eutanasia a enfermos

Esta semana circuló en redes afirmaciones como que Israel planeaba aplicar un modelo de “contagio masivo de COVID-19” para alcanzar la inmunidad de rebaño y que Nueva Zelanda autorizó la eutanasia para pacientes con COVID. Sin embargo, estas informaciones resultaron ser falsas, de acuerdo con el análisis de la agencia AP.

Por Marcos Martínez, Rafael Cabrera y Abril Mulato

CIUDAD DE MÉXICO (AP).— Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

___

Video no muestra a Putin amenazando a “creadores del coronavirus”

LA AFIRMACIÓN: Un video muestra al Presidente de Rusia, Vladimir Putin, frente al ejército de ese país, lanzando una amenaza a las naciones que conspiraron para crear el coronavirus.

LOS HECHOS: Publicaciones que circulan en Facebook y WhatsApp muestran el video de Putin con subtítulos equivocados con la supuesta amenaza del mandatario ruso.

Las publicaciones, que han sido compartidas recientemente, no especifican la fecha en que fue capturada la grabación en la que Putin aparece frente a un numeroso contingente militar.

“Advertencia del Presidente de Rusia a los que crearon el coronavirus. ¡Compartir antes de que lo borren!”, dice un texto sobre el video de Putin.

Los subtítulos en la grabación supuestamente citan a Putin diciendo: “El día de hoy estoy cansado, cansado de todo, quiero dirigirme a los líderes del mundo, ¿qué ocurre con ustedes?, ¿qué diabólico plan traman? ustedes están, deliberadamente, intentando reducir la población”.

Usuarios que han compartido el video en Facebook comentaron que, a raíz de lo que supuestamente Putin dice en la grabación, Rusia podría declarar una guerra contra Estados Unidos.

Pero Putin no dijo eso. El video data del 9 de mayo de 2016, durante la conmemoración anual del Día de la Victoria, como se le llama en Rusia a la fecha histórica del triunfo de la Unión Soviética y los Aliados sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, reportó The Associated Press.

La pandemia fue declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo del 2020, casi cuatro años después de la fecha en la que fue capturado el video que ahora es utilizado para diseminar la falsedad. Los primeros casos de COVID-19 fueron reportados a finales del 2019 en China.

Además, Putin no hizo referencia a ningún virus en su discurso del 2016, dictado frente a un contingente militar en la Plaza Roja de Moscú.

Ese día, Putin dictó un breve discurso en el evento en el que habló sobre el deseo de Rusia de crear un sistema de seguridad internacional que vaya más allá de los bloques militares, reportó AP.

— El periodista de la AP Marcos Martínez Chacón verificó esta información.

___

Israel no planea aplicar un modelo de “contagio masivo de COVID-19”

LA AFIRMACIÓN: Israel planea migrar a un modelo de contagio masivo de COVID-19 como el de Suecia para alcanzar la inmunidad de rebaño, pues las restricciones y las vacunas no funcionaron. En el país escandinavo, al inicio de la pandemia, no se impuso un confinamiento estricto y no se obligó a las personas a utilizar cubrebocas obligatoriamente.

LOS HECHOS: Las autoridades han negado que estén planeando aplicar dicha estrategia para alcanzar una inmunidad de rebaño. Lo que han dicho es que buscarán alcanzarla a través de la vacunación.

A principios de enero, el director General del Ministerio de Salud de Israel, Nachman Ash, habló en una entrevista con un medio local sobre la cuarta vacuna contra COVID-19 que empezó a aplicarse a finales de 2021.

Señaló que el país se convirtió en uno de los primeros países del mundo en comenzar a administrar la cuarta dosis para los inmunocomprometidos, pero admitió que “no hay suficiente conocimiento para decir que la cuarta vacuna realmente prevendrá las infecciones masivas”.

Ash expresó que Israel podría terminar alcanzando la inmunidad colectiva a medida que se afianza la variante ómicron, la cual es de rápida propagación, pero no dijo que el gobierno fuera a buscarla aplicando una estrategia de contagio masivo.

“Los números deben ser altos para alcanzar la inmunidad colectiva, es algo que es posible. Pero no queremos llegar por medio de contagios, queremos que suceda como resultado de que mucha gente se vacune”, explicó Ash.

Una publicación en Twitter asegura falsamente que Israel cambiará de estrategia y buscará el contagio masivo porque las restricciones y las vacunas fallaron. El mensaje está acompañado del fragmento de un noticiero español.

En la grabación el conductor asegura que Israel “valora dar un giro radical” en su estrategia frente al COVID-19 y que el Ministerio de Salud “se plantea, todavía no está decidido”, la posibilidad de “promover un modelo de contagio masivo ante la menor gravedad que provoca la variante de ómicron” para conseguir una inmunización general inmediata.

Posteriormente, se dice que la estrategia, de ser puesta en marcha, sería el mismo modelo que Suecia adoptó durante la pandemia para alcanzar la inmunidad de rebaño mientras los ciudadanos aprenden a convivir con el virus.

Sin embargo, en el video no se cita a ninguna autoridad del Ministerio de Salud de Israel. Sólo aparece el primer ministro Naftali Bennet declarando en una conferencia de prensa que Israel está al borde de una tormenta de infecciones, pero en ningún momento dice que se busque una estrategia de contagio masivo en dicho país.

Además, el fragmento del noticiero comenzó a circular el 29 de diciembre de 2021 y la declaración de Ash diciendo que el gobierno de Israel no busca la inmunidad de rebaño por medio de contagios sino de la inoculación fue difundida cuatro días más tarde.

Por último, la campaña de vacunación en Israel continúa y no hay reportes oficiales que indiquen que será pausada.

Los agresivos esfuerzos de vacunación de Israel no han podido detener un brote de ómicron en las últimas semanas. La variante ha causado niveles de infección récord y envió a un número creciente de personas al hospital, pero el número de enfermos graves se mantiene por debajo de las oleadas anteriores.

— La periodista de la AP Abril Mulato verificó esta información.

___

Exdirector de petrolera mexicana no dejará prisión

LA AFIRMACIÓN: Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), dejará la prisión debido a que un juez ordenó que enfrente en libertad el proceso por la compra de la planta Agronitrogenados a un sobreprecio de 500 millones de dólares, realizada en 2013.

LOS HECHOS: Lozoya continuará en la cárcel, pues también enfrenta un proceso por haber recibido sobornos de la petrolera brasileña Odebrecht a cambio de contratos de Pemex, durante la campaña del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Este 22 de enero, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), del gobierno mexicano, informó que Lozoya había obtenido su libertad por la compra a sobreprecio de la planta Agronitrogenados, la cual era propiedad de la compañía Altos Hornos de México.

“Un tribunal unitario resolvió retirar la medida cautelar de prisión preventiva dictada anteriormente contra Emilio ‘N’, exdirector de Pemex sujeto a proceso por la compraventa irregular de la empresa Agronitrogenados”, informó la UIF.

En redes sociales, diversas publicaciones han estado asegurando que gracias a este fallo judicial, Lozoya quedará en libertad y, con ello, no tendrá que rendir cuentas sobre las acusaciones en su contra.

“¡Juez ordena liberar a Emilio Lozoya por Agronitrogenados! ¡Libra la cárcel!”, dice un video que se ha compartido en Facebook, aunque eso es inexacto.

Sin embargo, el propio comunicado de la UIF señala que Lozoya, además del caso de la planta de fertilizantes, deberá continuar en prisión pues también enfrenta cargos por haber recibido sobornos por 10.5 millones de dólares de Odebrecht.

De acuerdo con las indagatorias, Lozoya recibió los sobornos para la campaña presidencial de Peña Nieto, a fin de que el gobierno mexicano les entregara más tarde contratos petroleros y el Congreso aprobara una reforma energética que abriera el sector a la inversión privada, lo que sí ocurrió.

“Es preciso aclarar que el imputado no alcanza la liberación por la resolución aludida, pues se encuentra sujeto a prisión preventiva por una causa distinta”, dice el boletín de la UIF en referencia al caso Odebrecht.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha pedido hasta 39 años de prisión contra Lozoya por el caso de Odebrecht, principalmente por el delito de asociación colectiva.

— La periodista de la AP Abril Mulato verificó esta información.

____

Nueva Zelanda no autorizó la eutanasia para pacientes con COVID-19

LA AFIRMACIÓN: El Gobierno de Nueva Zelanda autorizó la eutanasia para pacientes graves de COVID-19.

LOS HECHOS: La aplicación de la eutanasia fue aprobada por legisladores de Nueva Zelanda antes de la pandemia, por lo que no tenía como fin su implementación para pacientes graves de COVID-19.

Publicaciones que circulan en Twitter y Facebook dicen falsamente que Nueva Zelanda aprobó la aplicación de la eutanasia de forma explícita para implementarla en pacientes graves de COVID-19.

Pero la aplicación de la eutanasia en ese país fue avalada por legisladores de esa nación el 16 de noviembre de 2019. La legislación entró en vigor en noviembre del 2021.

La pandemia fue declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo de 2020 después de que los primeros casos de COVID-19 fueron reportados en China a finales del 2019.

Además, un vocero del Ministerio de Salud neozelandés dijo a The Associated Press en un correo electrónico que, aunque existe un servicio para la muerte asistida en ese país, “es falso” que éste haya sido aprobado para aplicarse a pacientes con COVID-19.

“El servicio de muerte asistida permite a una persona con una enfermedad terminal, y que cumpla con los criterios de elegibilidad, solicitar legalmente medicamentos para aliviar su sufrimiento a través de la terminación de su vida”, dijo el vocero.

El representante del Ministerio de Salud agregó que entre los criterios que debe cumplir una persona que desea utilizar este servicio están ser mayor de 18 años, contar con la ciudadanía de ese país, sufrir una enfermedad terminal que posiblemente termine con su vida dentro de los siguientes seis meses, entre otros.

El servicio de la muerte asistida no es un reemplazo de los servicios médicos ni de cuidados paliativos, dijo el funcionario, sino que provee una opción adicional para personas con enfermedades terminales en ciertas circunstancias.

— El periodista de la AP Marcos Martínez Chacón verificó esta información.

____

Estados Unidos no ha desplegado tropas en Europa

LA AFIRMACIÓN: El pasado 24 de enero se dio a conocer que Estados Unidos desplegó tropas en Europa para comenzar la guerra contra Rusia.

LOS HECHOS: The Associated Press informó el 25 de enero que ante una posible invasión de Ucrania por parte de Rusia, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) está reforzando sus contingentes disuasorios en la región del Mar Báltico.

La AP señaló que Estados Unidos puso en alerta a 8 mil 500 tropas para un posible despliegue a Europa dentro de una “fuerza de respuesta” de la alianza si fuera necesario y que el primer ministro británico, Boris Johnson, también dijo que se está preparando para enviar tropas para proteger a los aliados de la OTAN en Europa.

Las tensiones entre Rusia y Estados Unidos han aumentado recientemente ante temores del gobierno estadounidense sobre un supuesto plan de Rusia para invadir Ucrania.

Rusia ha negado tener dichos planes, pero su historial de intervenciones en Ucrania y Georgia ha causado preocupación a Estados Unidos y al resto de los integrantes de la OTAN.

Una publicación en Facebook señala: “URGENTE NOTICIA #URGENTE #EEUU 🇺🇸 #DESPLIEGA TROPAS EN #EUROPA PARA COMENZAR LA GUERRA CONTRA #RUSIA”, dice el titular de una publicación que está acompañada de una fotografía de decenas de soldados estadounidenses formados.

Pero esto no es correcto. Hasta el 25 de enero los reportes oficiales indican que Estados Unidos sólo puso en alerta a sus tropas, pero no que ya las haya desplegado en territorio europeo.

Además, en el cuerpo del texto se detalla que, en la conferencia de prensa del 24 de enero, la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, informó que “comenzó las pláticas con los aliados sobre un posible despliegue de tropas en el este de Europa”, debido a que la “situación entre Rusia y Ucrania sigue siendo incierta.

También se incluye el fragmento de una nota de la agencia de noticias española EFE.

“‘Hemos estado consultando con nuestros aliados y detallando los planes para todos los escenarios. Siempre hemos dicho que reforzaríamos a nuestros aliados en el flanco este (de la OTAN) y lo hemos estado discutiendo con nuestros socios durante las últimas semanas’, expresó Psaki en una rueda de prensa”, dice la nota de EFE titulada “EU aborda con aliados el posible despliegue de tropas en el este de Europa.

Por último, la fotografía de decenas de soldados formados que acompaña la publicación se capturó a finales de enero de 2020 en el Centro Nacional de Entrenamiento de Tolemaida (Colombia). La imagen que muestra un ejercicio en el que participaron los ejércitos de Estados Unidos y Colombia fue tomada por el fotógrafo Mauricio Dueñas para la agencia de noticias EFE.

— La periodista de la AP Abril Mulato verificó esta información.

___

Suprema Corte mexicana analizará cambiar pregunta de referéndum presidencial

LA AFIRMACIÓN: Un video que circula en redes sociales asegura que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mexicana busca posponer o incluso cancelar la realización de la consulta sobre la revocación de mandato presidencial, propuesta para abril de este año.

LOS HECHOS: Ante un recurso legal de los partidos de oposición, un Ministro de la SCJN propuso recortar la redacción de la pregunta que se hará a los ciudadanos. Sin embargo, la realización del ejercicio sigue en pie.

Esta semana se dio a conocer que el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo presentará a discusión un proyecto para modificar la pregunta de la consulta de revocación de mandato. La Corte discutirá el tema en la sesión del próximo 31 de enero.

La pregunta que actualmente fue aprobada para la consulta dice: “¿Estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”.

Pero a raíz de un recurso legal que presentaron los partidos de oposición en contra de la redacción de la pregunta, el ministro Pardo Rebolledo elaboró un proyecto que plantea reducir el cuestionamiento: “¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza?”.

Sin embargo, a pesar de que sólo se plantea cambios de redacción, en redes sociales han estado circulando publicaciones que aseguran que la Corte mexicana no desea la consulta o busca cancelarla.

Sin embargo, esa afirmación es inexacta.

El 31 de enero los ministros tendrán que discutir y votar si se recorta o no la redacción de la pregunta, pero esta sigue programada para realizarse el 10 de abril.

El área de prensa del Instituto Nacional Electoral (INE), organismo encargado de realizar la consulta, señaló que las boletas aún no se imprimen, por lo que no hay afectaciones si la próxima semana se cambia la pregunta.

— El periodista de la AP Rafael Cabrera verificó esta información.