El Festival de Cine Judío vuelve con nuevas secciones y reconoce a Michel Franco

Ciudad de México, 28 de enero (SinEmbargo).– El Festival Internacional de Cine Judío en México (FICJM) le vuelve a hacer frente a la pandemia con su edición número 19 que viaja a varios estados de la República bajo la frase “Bereshit, el reinicio”.

“‘Bereshit’ es el primera palabra que parece en el libro del Génesis en la Biblia y significa ‘para el inicio’ y habla de cuando Dios creó el universo. Nosotros no somos un proyecto religioso puntualmente, pero siempre nos gusta hacer alusión a las palabras de nuestra cultura, creo que le suma”, comenta Fredel Saed Raffoul , directora del festival, en entrevista con SinEmbargo .

La nueva edición del FICJM se lleva a cabo hasta el 16 de febrero y de forma híbrida con funciones presenciales y otras más línea justo cuando la pandemia se encuentra en la cuarta ola. El festival hace una reflexión sobre contexto actual y otorga el nombre de “Bereshit” como una especie de esperanza.

“Estamos hablando de un reinicio porque hay muchos intérpretes y sabios judíos que hablan sobre que el mundo se creó en siete días, cada uno de esos días fue un nuevo comienzo, se comenzó desde cero a crear el cielo y la tierra, la vegetación y el hombre. Nos gusta hablar de nuevos inicios sobre todo por el episodio tan terrorífico que llevamos viviendo estos dos años. Hablar sobre reinicio no nada más como personas y de nuestra vidas diarias, sino también de nosotros como proyecto, como después de estar en una línea entre si sucedemos o no sucedemos, es darnos la oportunidad a nosotros de comenzar desde cero”.

A casi dos décadas del arranque de este festival de cine —que inició en una sala en la avenida Presidente Masaryk— ahora regresa más consolidado y con nuevas secciones para reinventarse.

El FICJM que en un inicio fue creado para la comunidad judía, hoy se extiende para todo México y los interesados en un cine de calidad.

“Ahora es algo que ya no es para la comunidad judía nada más, por supuesto que seguimos cubriendo a ese público, pero también estamos cubriendo a un público no judío que en muchas ocasiones nos buscan por curiosidad, por el contenido que traemos y porque finalmente el objetivo es desmitificar todas estas ideas que existen alrededor de los judíos de ‘todos son millonarios, todos con rubios, todos son blancos, todos son heterosexuales’ y eso no es cierto. Justo lo que buscamos es un poco es mostrar también que es una cultura diversa y hacerlo través del cine. Creo que es la mejor herramienta, tiene un poder de educación fuertísimo entonces justamente hablamos sobre eso. Creo que estamos logrando el objetivo, cada vez son más las personas fuera de la comunidad judía que nos ven, que nos buscan para prueba la Cineteca Nacional, que es nuestra sede con más asistentes”.