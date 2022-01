Alabama ejecuta con inyección letal a un preso bajo el respaldo del Tribunal Supremo

Washington, 27 ene (EFE).- El estado de Alabama (Estados Unidos) ejecutó este jueves a un preso con discapacidad mental condenado por asesinar a un hombre en 1996, después de que la mayoría conservadora en el Tribunal Supremo se negara a suspender la implementación de la pena capital.

En la segunda ejecución en Estados Unidos en un solo día, Matthew Reeves, un hombre negro de 43 años, falleció tras recibir la inyección letal a las 21:24 (03:24 GMT del viernes) en la prisión de Holman, en Alabama, sin pronunciar últimas palabras ni querer comer nada durante todo el día.

Su defensa había intentado detener su ejecución al argumentar que padecía de discapacidad intelectual y que no le dieron la ayuda necesaria para decidir cuando en 2018 le entregaron documentos que le permitían cambiar el método por el que se le aplicaría la pena de muerte.

Los abogados alegaron que eso le privó de la oportunidad de elegir un método supuestamente menos “torturador” que sin embargo nunca se ha usado en Estados Unidos: la hipoxia de nitrógeno, aprobada en el estado en 2018.

Dos tribunales validaron esa solicitud y detuvieron la ejecución, pero el estado apeló al Supremo, que por una mayoría de cinco votos contra cuatro permitió que la sentencia se aplicara.

Solo una de los seis jueces conservadores del alto Tribunal, Amy Coney Barrett, se opuso a la decisión de validar la ejecución, como hicieron también los tres magistrados progresistas de la corte.

Reeves fue condenado a la pena de muerte por el asesinato de Willie Johnson, un hombre que le recogió en una autopista en Selma (Alabama) en 1996 y que murió de un disparo de escopeta en el cuello después de que le robaran 360 dólares.

