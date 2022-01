Condado en Estados Unidos censura Maus: una novela gráfica sobre el Holocausto

Nueva York, 27 ene (EFE).- Un condado de Tennessee, en el interior de Estados Unidos, censuró un famoso cómic educativo sobre el Holocausto por unanimidad de toda su dirección, con argumentos como que se mostraban cuerpos desnudos y se utilizaban blasfemias como “God Damn” (maldición) que recogen el nombre de Dios.

Varios medios recogen hoy esta votación, que tuvo lugar ayer y que ha sido noticia porque se produjo en vísperas del Día internacional en memoria del Holocausto, que se celebra hoy en todo el mundo.

La historieta gráfica Maus, firmada por el dibujante Art Spiegelman, fue publicada durante una década y ganó en 1992 el premio Pulitzer, y su popularidad fue tal que fue adoptada como material didáctico por muchas escuelas en el país como herramienta escolar para mostrar de forma accesible los horrores del Holocausto.

Spiegelman, que construyó Maus en una larga serie durante trece años, optó por contar la historia con gatos (los nazis) y ratones (los judíos), para hacer más llevadera la tragedia, siendo él mismo hijo de una pareja superviviente del campo de concentración de Auschwitz. Así, los desnudos censurados en Tennessee no eran de humanos, sino de ratones.

Pero pese al valor didáctico del libro, la dirección escolar del Condado de MacMinn, en Tennesse, votó ayer su supresión de las bibliotecas escolares del estado y la eliminación del cómic de los programas escolares.

‘It has the breadth of autocracy and fascism about it’ — Pulitzer Prize-winning author Art Spiegelman responded to a Tennessee school board’s decision to ban his Holocaust novel ‘Maus’ from schools pic.twitter.com/BGe96e0mzG

— NowThis (@nowthisnews) January 27, 2022