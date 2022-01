AMLO aplaude foto de Córdova en plenaria del PAN. “Se va terminando la simulación”

El Consejero presidente de la autoridad electoral participó este jueves en la reunión plenaria de los diputados del opositor Partido Acción Nacional. El mandatario eligió destacar la “parte positiva” ya que, argumentó, finaliza con la simulación política.

Ciudad de México, 28 de enero (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador aplaudió una fotografía (y el hecho en sí) donde aparece Lorenzo Córdova Vianello en la plenaria del Partido Acción Nacional (PAN), acontecida ayer. Lo tomó como ejemplo de una autoridad que se supone imparcial y que, dijo, no lo es.

Ayer, en su cuenta de Twitter, Córdova Vianello aseguró el INE tiene que dialogar con los partidos antes de sus trabajos legislativos. “Agradezco la invitación a la plenaria del grupo parlamentario del PAN, de cara al inicio del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de la LXV Legislatura. Como suele ocurrir, el INE dialoga con las fuerzas políticas al arranque de los trabajos legislativos”, escribió.

Pero López Obrador no interpretó así su reunión con legisladores panistas.

Agradezco la invitación a la plenaria del grupo parlamentario @diputadospan de cara al inicio del 2o. periodo ordinario de sesiones del 1er año de la LXV Legislatura.

Como suele ocurrir, el @INEMexico dialoga con las fuerzas políticas al arranque de los trabajos legislativos. pic.twitter.com/c5IjD8oNju — Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) January 27, 2022

“El presidente del INE encabezando el Congreso, la Convención del PAN, de un partido, cuando debería de ser una autoridad imparcial y cuidar las formas porque la forma es fondo. Pero no. No se dan cuenta, o no les importa”, dijo esta mañana.

“Hay que verle también la parte positiva”, agregó. “Yo lo que veo como positivo es que se va terminando con la simulación, que era un elemento central de la política. El que las leyes se respetaban en la forma para violarse en el fondo. Ya de antemano se sabía quién iba a ganar. En los medios igual. Había candidatos independientes pero del pueblo, no del poder”.

Luego mostró una foto compartida por el periodista Pedro Miguel en Twitter, donde Córdova aparece en la plenaria panista, con los logos del partido detrás. “Me encanta esta foto”, dice el tuit. “Lo comparto, estoy de acuerdo. Será porque no me gustan las simulaciones”.

El Presidente dijo que compartía la opinión de Pedro Miguel.

Me encanta esta foto. Será porque no me gustan las simulaciones. pic.twitter.com/tJzdXS8bjP — Pedro Miguel (@Navegaciones) January 28, 2022

Las y los diputados de @AccionNacional refrendamos nuestro compromiso con la democracia y ratificamos la defensa de nuestras instituciones autónomas. Agradecemos la participación y el diálogo del Dr. @lorenzocordovav en nuestra #PlenariaGPPAN2022.#UnidosDefendemosAMéxico pic.twitter.com/kmNC00bUsz — Diputados PAN (@diputadospan) January 27, 2022

“Su verdadera doctrina es la hipocresía”, agregó. “Unos corruptos cínicos y otros corruptos hipócritas. No hay con quién quedarse. Pero cada quien que haga su reflexión. Porque lo peor es darse baños de pureza, creerse gente de bien, sentirse superior. Por lo general son racistas, clasistas”.

“Todo eso lo estamos viviendo. Son momentos estelares en la historia de nuestro país. Nos tocaron vivir tiempos interesantes, ¿no? Es importante que podamos ir informando, aclarando y respetando el derecho a disentir. Que no nos dé pena, vergüenza, defender lo que pensamos. Somos libres, es un buen debate. Lo que estaba muy mal era la simulación, el aparentar. Pero ya no hay esa hipocresía, ese doble discurso, o ya no funciona. Puro ‘choro mareador’”, expresó.

Este jueves, Córdova Vianello habló de los retos de la democracia en México y otros países, así como de una posible Reforma Electoral durante la reunión plenaria del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados.

“El primer problema es un problema estructural, es un problema que deriva, digámoslo así, de las promesas incumplidas de la democracia o si se quiere de los problemas estructurales que están aquejando a nuestras sociedades y que los gobiernos democráticamente electos, no han logrado resolver, es decir, es un problema no de la democracia, es un problema de políticas públicas adecuadas”, dijo durante su participación.

Con el gran Lorenzo Córdova en la reunión previa del PAN. Orgullo de la democracia mexicana… pic.twitter.com/RZht5ucclr — Gabriel Quadri (@g_quadri) January 27, 2022

“Pero se trata de problemas que invariablemente están generando o están alimentando ese desasosiego, esa desafección, el descontento social del que están nutriéndose muchas expresiones autoritarias en México y en el mundo”, añadió.

También, expresó que si bien una Reforma Electoral puede ser pertinente, ésta debe estar encaminada a mejorar el sistema de partidos, la representación y el fortalecimiento de las instituciones electorales, parlamentos e institutos políticos.

Lorenzo Córdova destacó la importancia de trabajar de la mano con el Poder Legislativo y ofrecer información técnica que permita que, en caso de una Reforma Electoral, se logre la mejora y fortalecimiento del sistema democrático.

“Cuidado con una reforma que bajo el pretexto de rescatar la autonomía de las autoridades electorales incluya mayores controles políticos, ya que a partir de estos controles se puede ejercer presión a las autoridades electorales”, advirtió.