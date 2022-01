“Pol” Fernández dice que deja en buenos términos a Cruz Azul; confirma llegada a Boca

AS MÉXICO

Después de dejar al Cruz Azul para incorporarse a Boca Juniors, el argentino “Pol” Fernández afirmó que “La Máquina” y él quedaron en buenos términos y agradeció por la oportunidad que le dieron en México.

Ciudad de México, 28 de enero (ASMéxico).- “Pol” Fernández rompió el silencio sobre su salida de Cruz Azul. Mediante un live en su cuenta de Instagram, el atacante reveló los detalles sobre su traspaso a Boca Juniors asegurando que siempre fue sincero con la directiva celeste al expresar sus deseos de volver a su país. El futbolista de 30 años se dijo agradecido con “La Máquina” y aseguró que terminó en buenos términos con el club.

El atacante argentino recalcó que le pidió permiso a la directiva de Cruz Azul para viajar a su país debido a asuntos familiares y aseguró que Boca Juniors se puso en contacto con él después que Pol había hablado con los dirigentes celestes para expresarles su intención de regresar a su natal país.

“Terminamos en buena relación. Los medios dijeron que estaba todo tenso, pudimos aclarar los temas, quiero aclarar que tenía el deseo de volver al país, tuve un permiso especial, el club me lo dio, a partir de ese permiso sacaron muchas conclusiones. Pude estar con mi familia por asuntos personales, la familia está pasando un momento delicado, quise estar cerca”

“Empezaron a sacar muchas conclusiones, desmiento totalmente, cuando estuve allá. Boca se me acercó a mí pero siempre con mucho respecto. Cuando Boca me llamó fue porque ya había hablado con Cruz Azul para que me marcaran, ahí les expresé que quería volver a mí país” dijo “Pol” Fernández.

Asimismo, Héctor Lara, director ejecutivo de Cruz Azul, fue con la persona con quien arregló su salida del equipo. Pol se dijo feliz por haber sido campeón con La Máquina y manifestó que su deseo no era salir libre del equipo.

“Hoy pude estar con Héctor Lara, al cual le agradezco su disposición, he sido muy sincero con él, a veces las cosas se malinterpretan, él puede dar fe de que siempre fui frontal con la directiva. Puedo decir que he terminado bien mi relación con el club, estoy contento de haber logrado el objetivo, que era ser campeón de Liga, estoy muy agradecido con eso, de haber aportado, les deseo lo mejor”

Pol Fernández confirma que hoy quedó desvinculado de @CruzAzul 🚂 reportará con Boca Juniors para presentar pruebas médicas y físicas. pic.twitter.com/1jHMNJRYJM — Alan Lara (@alanlarav) January 28, 2022

“Entre clubes arreglaron todo, tuve poder de decisión, se las pasé a Cruz Azul, ellos sabían que mi idea no era irme libre sino que el club reciba algo por mi salida. Estoy dejando un ingreso económico para el club, en todo momento supieron de mi deseo de volver a Argentina y que el club reciba algo, todas las partes están contentas, hoy llegamos a buen puerto” puntualizó.

Fernández viajará en las próximas horas a Argentina para enrolarse en las filas de Boca Juniors, equipo con el que vivirá una tercera etapa.

