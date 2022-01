Joe Exotic, protagonista del documental Tiger King, recibe 21 años de cárcel

Por Jill Bleed y Sean Murphy

OKLAHOMA, EU, 28 de enero (AP).- Un juez federal volvió a sentenciar a Joe Exotic de “Tiger King” a 21 años de prisión el viernes, reduciendo su castigo en solo un año a pesar de las súplicas del excuidador de zoológico de clemencia mientras comienza un tratamiento contra el cáncer.

“Por favor, no me haga morir en prisión esperando la oportunidad de ser libre”, le dijo a un juez federal que lo sentenció nuevamente por un cargo de asesinato a sueldo.

Joe Exotic, cuyo verdadero nombre es Joseph Maldonado-Passage, fue condenado en un caso que involucra a la activista de bienestar animal Carole Baskin. Ambos aparecieron en Tiger King: Murder, Mayhem and Madness de Netflix.

Maldonado-Passage, que vestía un traje naranja de presidiario, todavía tenía su característico peinado tipo “mullet”, pero el rubio blanqueado se estaba desvaneciendo a gris.

Baskin, quien asistió con su esposo al proceso judicial, dijo que temía que Maldonado-Passage pudiera amenazarla.

Los procedimientos judiciales del viernes se produjeron después de que un tribunal federal de apelaciones dictaminara el año pasado que la pena de prisión que Maldonado-Passage cumple por asesinato a sueldo debería acortarse.

