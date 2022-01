FOTOS: Jason Momoa sorprende a fans con cambio físico tras su divorcio de Lisa Bonet

MADRID, 28 de enero (EuropaPress).- Pocos días después de anunciar su separación de Lisa Bonet tras más de 15 años de relación, y cuatro de matrimonio, unas nuevas imágenes de un desmejorado Jason Momoa han llamado la atención de los fans, preocupados por el cambiado estado del protagonista de Aquaman.

Según revelan las fotografías publicadas por la edición estadounidense del diario The Sun, Momoa vive ahora en una lujosa autocaravana aparcada dentro la propiedad de un amigo en California, cerca de donde hasta la fecha residía junto a su familia. Se trata de un modelo de alta gama, concretamente una Ford Earth Roamer valorada en unos 750 mil dólares.

Pero lo que más ha llamado la atención es el aspecto del actor hawaiano, con una harapienta camiseta, gafas y bastantes kilos de más.

Lisa bonet got aquaman living out a RV 😱 Whats wrong with the world🤔 #jasonmomoa pic.twitter.com/TbhUOJLFNa

