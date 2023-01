La “mafia” de los taxistas controla terminales aéreas y “bloquea” acceso a las apps

Ciudad de México, 28 de enero (SinEmbargo).– Intimidaciones. Amenazas. Vetos. Sanciones. Monopolio. Taxistas y vehículos de aplicaciones –como Uber o DiDi– se han visto envueltos en varias polémicas en las principales ciudades del país.

Ya sea en la Ciudad de México, o en otras zonas, el modelo usado hasta ahora privilegia los servicios concesionados de taxistas en los aeropuertos y ha entrado en conflicto con la ampliación del uso de apps para este tipo de viajes.

El choque ha provocado incluso sanciones de órganos reguladores y, sobre todo, una animadversión hacia el gremio de taxistas.

En México, como otras partes del mundo, la situación se desencadenó por una decisión judicial. El más reciente epicentro del conflicto fue Cancún. Ahí, taxistas han presionado con fuerza para evitar la entrada de Uber y otras apps. En juego está una de las principales zonas turísticas del continente.

¿CÓMO COMENZÓ EL PLEITO TAXIS-UBER?

El pasado 11 de enero, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en Cancún, los magistrados Jorge Mercado y Leonel Jesús Hidalgo avalaron que Uber es una plataforma de transporte privado, por lo que podrán operar sin una concesión en Quintana Roo.

Y es que pese a los recursos presentados por los sindicatos de taxistas, los magistrados dijeron estar apegados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que dictar lo contrario sería inconstitucional.

Desde entonces, y en las últimas dos semanas, se han sucedido bloqueos, amenazas y enfrentamientos cada vez más intensos en la zona hotelera de Cancún, así como el Aeropuerto, que conecta directamente.

Algunos cancunenses también publicaron videos o fotografías de taxis rodeando presuntos automóviles de las aplicaciones, y un hombre dijo que simplemente estaba paseando a unas personas cuando su automóvil fue impactado por piedras y abollado por los taxistas.

Una chofer de Uber contó al diario Milenio que, luego de recoger a una familia de turistas en un mercado para trasladarlos de regreso a su hotel, un grupo de tres taxistas le cerró el paso, le ponchó las llantas traseras e intentaron amedrentarla. Ahora, decidió dejar las apps y volver a intentar trabajar como contadora, su profesión inicial.

El lunes pasado, la movilización más grande de taxistas paralizó las calles de Cancún y obligó a turistas a caminar hasta el aeropuerto para no perder sus vuelos e incluso llevó al Departamento de Estado de los Estados Unidos a emitir una alerta de seguridad para sus conciudadanos con respecto al posible peligro de tomar un vehículo de app debido a las amenazas y agresiones que se han suscitado.

UNA “MAFIA” DE TAXIS

Los habitantes de Cancún acusan cobros excesivos sin taxímetro, acoso sexual y asaltos por parte de los taxistas locales, una “mafia” cuyo sindicato protagonizó estos días bloqueos y agresiones contra turistas y choferes de Uber por la reinstalación del servicio de la plataforma en el municipio de Quintana Roo. Ante la Fiscalía estatal, hay más de 500 denuncias contra ellos por agresiones a conductores de esta aplicación.

“Cobran lo que quieren e insultan al usuario”, dijo en entrevista Frank, un cancunense que decidió compartir entre sus contactos de WhatsApp una convocatoria para no usar taxis este viernes 27 de enero para protestar por su mal servicio. “La tarifa normal es de 50 pesos en el servicio que tienen indicado, pero han cobrado en un trayecto de 90 a 100 pesos”.

Taxistas que forman parte del Sindicato “Andrés Quintana Roo” han sido identificados como los responsables de realizar dos cortes a la circulación en el boulevard Kukulcán, en los kilómetros 0 y 28, y en la Zona Hotelera. La misma información indica que los conductores se organizaron para bloquear los accesos al Aeropuerto Internacional de Cancún, por lo que generaron un caos vial e impidieron el libre tránsito de turistas y trabajadores del ramo turístico.

¿QUÉ HA DICHO AMLO?

El Presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que el conflicto entre taxistas y la empresa Uber por operar en Quintana Roo, incluido el Aeropuerto Internacional de Cancún, escale a la violencia, por lo que confió en que se resolverá mediante el diálogo.

López Obrador mencionó que la Gobernadora ya está atendiendo el conflicto, y que no cree que escale pues “si hay diálogo y se da la razón a quien la tiene, no tiene por qué haber problema”, según dijo el Presidente.

“Ayer estuvo Mara Lezama, la Gobernadora de Quintana Roo, y ella informó que están atendiendo este problema, que hubo en efecto un paro de medio día, tres, cuatro horas, y que aún cuando hay esta confrontación, se garantiza que los turistas y los que utilizan el aeropuerto puedan entrar y salir, y que ya están buscando la solución del asunto”, dijo el mandatario.

Por tal motivo, el Presidente señaló esta mañana que “es fundamental” que tanto el sindicato como la empresa logren un acuerdo, “que no se acuda a la violencia, que se resuelvan las cosas mediante el diálogo, por la vía legal”, indicó.

¿QUÉ HA DICHO MARA LEZAMA?

Mara Lezama, Gobernadora de Quintana Roo, aseguró que las autoridades locales y federales trabajan ya en las reglas de operación “para que exista un orden en el estado y específicamente el municipio de Benito Juárez” luego del fallo del Tribunal.

“UN DÍA SIN TAXIS”

Frente a las acciones que han tomado los taxistas en Cancún, los trabajadores de apps han convocado a ciudadanos y usuarios a dejar de usar taxis durante un día. La fecha fue el viernes 27 de enero. “No vamos a cobrar, les vamos a dar un ride“.

La convocatoria es para que los autos dejen de cobrar a lo largo del viernes y trasladar a cualquier persona que les pida un viaje. Además, llamaron a denunciar a quienes agredan a turistas y conductores, ya que, aseguran, se trata de una actividad donde no sólo participarán conductores de apps, sino ciudadanos que la zona que quieran mostrar su solidaridad.

DE CANCÚN AL RESTO DEL PAÍS

Este reciente caso entre taxistas y conductores de apps no es nuevo en México.

Ya el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) ha tenido sus propias dificultades para mantener la paz entre unos y otros, luego de los concesionados presionaran para evitar su entrada en la zona, argumentando que era federal y necesitaban un permiso específico.

Sin embargo, las apps continúan trabajando en el aeropuerto, el más importante del país, aunque no con la tranquilidad deseada.

“Yo no voy salvo que sea a dejar a alguien”, explica un conductor de app a SinEmbargo. “La verdad sí es un ambiente que impone, porque no sabes si te van a decir algo, si alguien te va a querer sacar dinero, prefiero no ir”, cuenta.