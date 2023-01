Gobierno de Biden anuncia un nuevo pacto económico con 11 naciones de las Américas

Por Maria Ortiz

Estados Unidos, 28 de enero (La Opinión).– La Administración de Joe Biden dijo el viernes que inició las negociaciones con 11 naciones de las Américas, en su mayoría latinoamericanas, sobre un acuerdo diseñado para promover la cooperación económica regional sin ofrecer un mayor acceso al mercado estadounidense para sus productos.

El anuncio de la nueva alianza económica se produjo en una reunión virtual en la que participaron el Secretario de Estado, Antony Blinken, la representante comercial de EU, Katherine Tai, y representantes de las naciones participantes.

La Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica (APEP) será un marco regional de cooperación para promover el crecimiento económico inclusivo y fortalecer la competitividad regional, como lo anunció el presidente Biden en la Cumbre de las Américas.

Estados Unidos ya tiene acuerdos comerciales con nueve de los países que aceptaron participar en las negociaciones iniciales de APEP.

La iniciativa tiene como objetivo estimular una amplia prosperidad y abordar algunos de los problemas más difíciles del hemisferio occidental, incluida la migración masiva a Estados Unidos.

El pacto de la APEP refleja los esfuerzos del Gobierno del Estados Unidos de tener vínculos regionales más fuertes mientras enfrenta la oposición del Congreso a una mayor liberalización del comercio, a la que muchos legisladores, y los sindicatos aliados del presidente, culpan por la pérdida de millones de empleos en la industria manufacturera estadounidense.

I met this week with Jewish and Palestinian-American community leaders to hear their important perspectives ahead of my travel to Israel and the West Bank. I appreciated our useful discussions. pic.twitter.com/npyzysrO6y

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 28, 2023