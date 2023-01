Tiroteo cerca de Beverly Hills, en Los Ángeles, deja al menos 3 muertos y 4 heridos

Por Richard Vogel

LOS ÁNGELES (AP) — Tres personas murieron y cuatro resultaron heridas en un tiroteo en una casa de alquiler para estadías cortas en un exclusivo vecindario de Los Ángeles la madrugada del sábado, informó la policía.

El sargento Frank Preciado, del Departamento de Policía de Los Ángeles, dijo que las tres personas que murieron estaban dentro de un vehículo.

Dos de las cuatro víctimas fueron llevadas en vehículos privados a hospitales en la zona y otras dos fueron trasladadas en ambulancia, dijo el vocero de la policía, el sargento Bruce Borihanh. La condición de dos de las víctimas era grave y las otras dos se encuentran estables, agregó Borihanh. Sus edades y género no se han dado a conocer.

Los detectives intentan determinar si había una fiesta en la casa alquilada o qué tipo de reunión era, indicó Borihanh.

El tiroteo del sábado ocurrió luego de una masacre de la semana pasada en un salón de baile en un suburbio de Los Ángeles, donde murieron 11 personas y nueve resultaron lesionadas, así como tiroteos en dos granjas Half Moon Bay que dejaron siete muertos y un herido.

El sábado pasado, Huu Can Tran, de 72 años, baleó a quienes se encontraban en un salón de baile en Monterey Park, mayoritariamente asiático, en donde decenas de miles de personas asistían esa tarde a las festividades del Año Nuevo Lunar. Después condujo a otro salón de baile, donde un empleado impidió el ataque. Muchos de los muertos tenían alrededor de 60 y 70 años.

Tran se suicidó cuando la policía se acercó a la furgoneta en que se encontraba.

El lunes, un hombre mató a tiros a cuatro personas en la granja de hongos en que trabajaba, luego condujo a otra granja en donde había laborado antes y mató a otras tres personas ahí, según las autoridades. Chunli Zhao, de 66 años, está en la cárcel y se enfrenta a cargos en lo que la policía calificó como un acto violento en el lugar de trabajo.

