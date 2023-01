Conductor se impacta contra puesto de tacos en la Alcaldía Cuauhtémoc; hay 9 heridos

El negocio de tacos se encuentra asegurado por el momento, y se mantendrá cerrado los próximos días; dos de sus trabajadores resultaron gravemente heridos.

Ciudad de México, 2 de abril (SinEmbargo).- Nueve personas resultaron heridas este sábado luego de que el conductor de un automóvil perdiera el control y chocara contra un puesto de tacos de la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.



El incidente ocurrió cuando el hombre, que manejaba un vehículo color blanco, estaba por cruzar el Eje 3 Sur desde la calle Francisco Ayala, en la Calzada Chabacano, colonia Ampliación Asturias, cuando un motociclista se atravesó a gran velocidad, y al evadirlo, se impactó contra el local de comida.

Los cuerpos de emergencia -Bomberos de la CIudad de México, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, y policías adscritos a la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC)- se movilizaron a la zona para brindar la ayuda necesaria.

Las primeras versiones señalan que entre los lesionados se encuentran dos cocineros que se encontraban al interior del puesto y recibieron el impacto directo, pero se desconoce su estado de salud.

Del resto de lesionados que también fueron trasladados, dos se encuentran en estado crítico; mientras que las demás fueron atendidas en el lugar por heridas menores.

El conductor responsable, un hombre de aproximadamente 50 años, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), para quedar a disposición del Ministerio Público.

Los servicios de tránsito de la SSC-CdMx remolcaron el automóvil involucado que será parte de las investigaciones, hasta que se llegue a una resolución por parte de las autoridades. En tanto que el negocio fue asegurado y no estará abierto los próximos días.