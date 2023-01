El guitarrista Tom Verlaine, líder de banda de punk Television, muere a los 73 años

Ciudad de México, 28 de enero (SinEmbargo).- Tom Verlaine, guitarrista y cofundador de la banda de punk Television que influyó en muchos otros grupos del mismo género en Nueva York, Estados Unidos, falleció este sábado a los 73 años.

Verlaine, quien tocaba en el moderno local de música CBGB junto a los Ramones, Patti Smith y Talking Heads, murió en la ciudad de Nueva York, después de contraer una enfermedad que deterioró su salud rápidamente, informó Lede Company.

Appears to be true: Tom Verlaine has passed over to the beyond that his guitar playing always hinted at. He was the best rock and roll guitarist of all time, and like Hendrix could dance from the spheres of the cosmos to garage rock. That takes a special greatness. #TomVerlaine https://t.co/e62cTZyYLF

— Mike Scott (@MickPuck) January 28, 2023