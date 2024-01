Quién es Teresa Gutiérrez Smith: La nueva CEO para México de la compañía de Elon Musk

En sus dos décadas en el sector privado, Gutiérrez Smith ha tenido cargos en empresas del calibre de Mattel, Nestlé, Procter & Gamble y Mckinsey; se graduó de la Ibero como Ingeniera Química, con una Maestría en Administración y Dirección de Empresas en la IPADE.

Ciudad de México, 28 de enero (SinEmbargo).– Tesla Inc., la compañía automotriz especializada en vehículos eléctricos propiedad del magnate Elon Musk, ya tiene una nueva jefa para México: se trata de Teresa Gutiérrez Smith, una experimentada líder en el sector privado, con antecedentes en varias compañías trasnacionales y quien encabezará los esfuerzos para llevar a término la megafábrica que se construirá en Nuevo León a partir de este año.

Con más de 20 años de experiencia, explica Gutiérrez Smith en sus propias palabras en su perfil de LinkedIn, “he desarrollado sólidas habilidades estratégicas, de liderazgo y analíticas que me permiten gestionar equipos grandes y diversos, optimizar la experiencia del cliente y aprovechar datos y conocimientos para identificar nuevas oportunidades y resolver desafíos complejos”.

Egresada de la Licenciatura en Ingeniería Química por la Universidad Iberoamericana (Ibero), se convirtió en la nueva “Country Manager”, o Gerente de país, para Tesla Motors en México esta semana, su título oficial. Es un título que ya ocupó en su experiencia inmediata anterior, en Rappi, la multinacional colombiana relacionada con entregas a domicilio.

“Fue un honor formar parte de la historia de Rappi en México y haber encabezado a este equipo increíble de cracks! Gracias a Simón Borrero, Sebastian, Felipe y a Alejandro Solís por su confianza, por crear una fuerza imparable que impacta y transforma positivamente la vida de millones de personas en México”, confirmó en LinkedIn tras su fichaje con Tesla.

En sus dos décadas en el sector privado, Gutiérrez Smith ha tenido cargos en empresas del calibre de Mattel, Nestlé, Procter & Gamble y Mckinsey. Es conocida en el medio como “Terry” y cuenta además con una maestría en Administración y Dirección de Empresas por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE). “[Mi formación] me da una base sólida en ciencia, tecnología y negocios”, asegura.

Gutiérrez Smith tendrá como principal prioridad la construcción de la “gigafactory” de Tesla, bautizada así por el dueño de la compañía, Elon Musk, en el municipio de Santa Catarina, en donde convergen en vialidades como la Carretera Monterrey-Saltillo y el Anillo Periférico de Monterrey, en un estado fronterizo con Estados Unidos como lo es Nuevo León.

Su llegada a Tesla fue celebrada por otra empresaria de alto perfil, la también Diputada morenista Patricia Armendáriz. “Qué mejor noticia que la de que una mujer mexicana comande una de las inversiones más importantes en la historia del país y clave de futuro”, escribió en X, antes llamada Twitter.

Y es que Tesla anunció en febrero de 2023 que construiría en México su nueva planta, que implicará una inversión de más de seis mil millones de dólares. La factoría mexicana –de mil 600 hectáreas– es la tercera que Tesla instala fuera del mercado estadounidense y se suma a las que tiene en Shanghái y cerca de Berlín.

Musk dijo también que entre los objetivos de la fábrica en México está el que la producción que allí se genere sea complementaría, en lugar de reemplazar cualquiera de los productos o procesos en otras instalaciones de Tesla en el mundo. A su vez, ejecutivos de la empresa anunciaron en marzo de 2023 que el objetivo de Tesla, dentro del Plan Maestro 3, es producir 20 millones de vehículos eléctricos por año para 2030.

La zona metropolitana de Monterrey es una de las más pobladas de México con unos cinco millones de habitantes. La ciudad norteña, próxima a la frontera con Estados Unidos, es considerada la cuna de las empresas mexicanas más importantes e internacionales. Entre febrero y agosto de 2022, enfrentó una de las mayores crisis hídricas en más de tres décadas lo que obligó a sus pobladores a vivir bajo cortes diarios de agua de más de 12 horas por varias semanas y tener que abastecerse de cisternas y pozos subterráneos. La escasez de agua se superó tras la llegada de las lluvias en septiembre.

LAS DIFICULTADES DE LA COMPAÑÍA

La CEO mexicana también enfrentará las circunstancias macroeconómicas de su propia compañía. El jueves, las acciones de la automotriz cayeron un 12 por ciento, llevando su capitalización de mercado a aproximadamente 580 mil millones después de sus ganancias y registrando una pérdida de 80 mil millones, de acuerdo con Bloomberg.

Esta es principalmente una reacción a las proyecciones presentadas por Tesla, donde prevé un crecimiento en las ventas “considerablemente menor” este año comparado con 2023. Además, los ingresos de la compañía reportados en las últimas semanas estuvieron por debajo de las previsiones. El marcado castigó fuerte a Musk.

Tesla se enfrenta a una dura competencia con la compañía china BYD, también especializada en autos eléctricos. La compañía del hombre más rico del mundo tuvo que anunciar un nuevo modelo más barato para competir con la compañía asiática, el cual también se producirá en Nuevo León.

NL SE VUELCA EN FAVOR DE TESLA

El Consejo de Desarrollo Económico estatal de Nuevo León aprobó en diciembre pasado los incentivos millonarios para la creación de la infraestructura de la gigafactory de Tesla en la entidad.

Los incentivos autorizados por el Consejo alcanzan los 2 mil 627 millones de pesos. Cifra equivalente a apenas 3.37 por ciento de la inversión que hará Tesla en la entidad, según el Gobierno de Nuevo León.

De acuerdo con un comunicado oficial, los incentivos que fueron aprobados con fundamento en la Ley Fomento a la Inversión y al Empleo, permitirán crear infraestructura básica, como agua potable y tratada, vialidades y nuevas rutas de transporte, que potenciarán el desarrollo económico de la zona poniente del Área Metropolitana.

“Tesla marca un antes y un después en el desarrollo económico del Estado. Por ejemplo, la gigafactory de Nevada generó una derrama económica 28 veces mayor que la inversión pública, mientras que en California se crearon 120 empleos en la cadena de proveeduría por cada 100 empleos de Tesla. De esta forma, en Nuevo León serían 12 mil nuevos empleos directos relacionados a Tesla, casi el 15% de los empleos que se crean cada año en el estado”, aseguró Iván Rivas, Secretario de Economía estatal.

De acuerdo con el Gobierno de Nuevo León, Tesla representa el mayor proyecto de inversión en la historia de Nuevo León, con 4 mil 500 millones de dólares en su primera fase. Entre otros indicadores, generará 4 mil 500 empleos en los sectores de manufactura y tecnología, además de que más del 60 por ciento de su proveeduría será local.

CANCELACIÓN, SÓLO RUMORES

En octubre pasado circularon rumores en medios nacionales sobre la supuesta cancelación de la construcción de la megafábrica de automóviles Tesla en Santa Catarina, Nuevo León. Sin embargo, un alto ejecutivo de la compañía desmintió que eso fuera a suceder.

Rohan Patel, director global senior de Políticas Públicas y Desarrollo Empresarial de Tesla, comentó desde su cuenta oficial de X, antes Twitter, que los rumores infundados en redes sociales son “un cebo de clics de tonterías”, por lo que debían ignorarse.

Al citar un artículo que especula la salida de la empresa automotriz, cuyo dueño es el archimillonario Elon Musk, agregó que ese es “uno de muchos” rumores que ha visto y que comentan “de manera incorrecta y aleatoria” sobre los planes que la compañía tiene con México.

“Continuaremos avanzando con los gobiernos locales, estatales y federales y apreciamos mucho sus esfuerzos para habilitar los permisos y la infraestructura sostenible necesarios”, añadió el ejecutivo.

El inicio de la construcción de la planta de Tesla ofrecida en febrero para el norte de México motivó algunos requerimientos de infraestructura que planteó a las autoridades mexicanas el fabricante de automóviles eléctricos.

Entre los requerimientos mencionados en un memorándum se incluye la instalación de una subestación de energía eléctrica, así como sistemas de transmisión de energía eléctrica. También la construcción y ampliación de los ramales ferroviarios y un patio de trenes, el desarrollo de carreteras y servicios de agua y alcantarillado.

Las autoridades de Nuevo León no informaron cuánto tiempo podrían demorar en cumplir con las peticiones de Tesla, pero un funcionario familiarizado con la operación, que habló en condición de anonimato porque no está autorizado para declarar, indicó a The Associated Press en aquel momento que los trabajos se extenderían hasta este año, cuando el fabricante de automóviles eléctricos iniciaría la instalación de su planta mexicana.

