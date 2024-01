Purdy encabeza remontada y los 49ers vencen 34-31 a Lions para llegar al Super Bowl

Santa Clara, California, EU, 28 de enero (AP) — Brock Purdy lanzó para 267 yardas y un touchdown y los 49ers de San Francisco remontaron una desventaja de 17 puntos al medio tiempo para vencer este domingo 34-31 a los Lions de Detroit para llegar al Super Bowl.

Los 49ers (14-5) anotaron 17 unidades en un lapso de ocho minutos en el tercer cuarto para empatar el duelo de campeonato de la Conferencia Nacional y se fueron arriba en el cuarto periodo para establecer la revancha ante Kansas City después de que hace cuatro años perdieron el Super Bowl ante los Chiefs.

San Francisco tuvieron la cuarta remontada tras estar abajo por 17 puntos o más en un encuentro por el título de conferencia gracias a grandes jugadas de Purdy y los errores de los Lions (14-6), incluyendo dos fallidas jugadas de cuarto down en rango de gol de campo. Detroit estuvo cerca de alcanzar el primer Super Bowl de su historia.

Después de que fuera cuestionado sobre si era capaz de liderar una remontada, Purdy lo ha hecho dos veces en dos semanas. Y diseñó la jugada de la victoria en el cuarto periodo ante los Packers la semana pasada y ahora concibió una remontada más grande ante los Lions.

