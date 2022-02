Más cerca de órganos universales: ¿cómo cambiaron el tipo de sangre para trasplantes?

Madrid, 28 de febrero (Europa Press).- Un estudio, publicado en la revista Science Translational Medicine, realizado en los Laboratorios de Investigación de Cirugía Torácica Latner y el Centro de Trasplantes Ajmera, de la University Health Network (UHN), en Canadá, ha demostrado que es posible convertir el tipo de sangre de forma segura en los órganos de los donantes destinados al trasplante.

Este hallazgo es un paso importante hacia la creación de órganos universales del tipo O, lo que mejoraría significativamente la equidad en la asignación de órganos y disminuiría la mortalidad de los pacientes en la lista de espera.

“Disponer de órganos universales significa que podríamos eliminar la barrera de la compatibilidad sanguínea y priorizar a los pacientes por su urgencia médica, salvando más vidas y desperdiciando menos órganos”, añade Cypel, que también es cirujano torácico del Departamento de Cirugía Sprott de la UHN, profesor del Departamento de Cirugía de la U de T y titular de la Cátedra de Investigación de Canadá en Trasplante de Pulmón.

