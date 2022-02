EU suspende la operación de su Embajada en Bielorrusia; saldrá su diplomacia de Moscú

Washington, 28 feb (EFE).– Estados Unidos suspendió las operaciones de su Embajada en Bielorrusia y permitió la salida del personal no esencial y sus familias de su delegación diplomática en Moscú, informó este lunes en un comunicado el Secretario de Estado, Antony Blinken.

Según Blinken, Washington tomó esta decisión debido a preocupaciones “de seguridad” derivadas del ataque “no provocado” e “injustificado” de las fuerzas rusas contra Ucrania.

En su cuenta de Twitter, la enviada especial de Estados Unidos en Bielorrusia, Julie Fisher, dijo que todo el personal diplomático ya salió del país y colgó una foto de un hombre arriando la bandera estadounidense de la Embajada.

1/4 The United States of America has suspended operations of our embassy in Minsk. All American staff have departed Belarus. pic.twitter.com/Og8iynLdi6

El Gobierno del Presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, aliado del Kremlin, es uno de los países vinculados con el conflicto en Ucrania, ya que mantiene en su territorio unos 30 mil soldados rusos, estima la OTAN.

Según dijo un alto funcionario estadounidense a la prensa, Bielourrusia se está preparando para enviar sus propias tropas a Ucrania en ayuda de Rusia, algo que podría ocurrir este mismo lunes.

We have suspended operations at our Embassy in Minsk and authorized the voluntary departure of non-emergency employees and family members at our Embassy in Moscow. We have no higher priority than the safety and security of U.S. citizens.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 28, 2022