Rusia cierra su espacio aéreo a vuelos de compañías de 36 países europeos y Canadá

Moscú, 28 de febrero (EFE).- Rusia ha cerrado su espacio aéreo a los vuelos de 36 países, entre ellos todos los de la Unión Europea y Canadá, en respuesta a la misma medida adoptada por estos estados tras el inicio de la intervención militar rusa contra Ucrania, informó hoy en un comunicado la Agencia Federal de Transporte Aéreo (Rosaviatsia).

Se añade que se podrán realizar vuelos de esos países “con una autorización especial” emitida por Rosaviatsia o por el Ministerio de Exteriores ruso.

Russia restricts flights of airlines of 36 countries in response to bans on air travels https://t.co/2Z4LqySeA5

— ruaviation (@ruaviation) February 28, 2022