IPCC: El cambio climático amenaza el bienestar del ser humano y la salud del planeta

Por Seth Borenstein

Los Ángeles, 28 de febrero (AP).- Pese a que de antemano genera condiciones extremas mortales, el cambio climático está a punto de empeorar aún más. Se prevé que en los próximos 18 años haga del mundo un lugar más enfermizo, hambriento, pobre, sombrío y mucho más peligroso por un incremento “inevitable” de riesgos, de acuerdo con un informe científico de Naciones Unidas.

Y después de eso más valdrá estar atentos.

The #IPCC released its latest #ClimateReport today, #ClimateChange 2022: Impacts, Adaptation & Vulnerability

"The scientific evidence is unequivocal: #climatechange is a threat to human wellbeing & the health of the planet," – @poertner_hans

