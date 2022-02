Avión de Fuerza Aérea llega a Rumania para repatriar mexicanos evacuados de Ucrania

Ciudad de México, 28 de febrero (SinEmbargo).- El avión de la Fuerza Área Mexicana aterrizó en Bucarest, capital de Rumania, para trasladar a las familias mexicanas que viven en Ucrania y que fueron evacuadas tras el estallido de la invasión rusa.

El Boeing 737-800 arribó alrededor de las 08:00 horas (tiempo del centro) de este lunes y se espera que permanezca en la capital rumana para posteriormente trasladar a los connacionales a México.

“Mañana esperamos arribo de más familias evacuadas desde Kiev. Embajadas en Polonia y Rumania apoyando a Olga García Guillén, Embajadora de México en Ucrania, como lo instruyó el Presidente López Obrador”, escribió en su cuenta de Twitter el Canciller Marcelo Ebrard.

Según los pronósticos, los connacionales estarán llegando a México el próximo miércoles.

El avión de las FAM despegó de la Ciudad de México el domingo por la mañana desde la Base Aérea Militar número 19, ubicada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Este vuelo podría ser el primero de otros en caso de que sea necesario evacuar a más ciudadanos.

Ayer, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que ya hay 22 mexicanos que esperan en territorio rumano el viaje de regreso a México.

A través de un videomensaje, el Embajador de México en Rumania, Guillermo Ordorica, señaló que en Rumania hay 22 compatriotas “que están seguros y en espera todos ellos de poder beneficiarse del vuelo de la Fuerzas Armadas de México que ha sido enviado a Rumania por instrucciones del Presidente de la República para que puedan, si así lo desean de manera voluntaria, ir a México”.

Tras el estallido de la invasión rusa a Ucrania, cientos de personas mexicanas fueron evacuadas del país europeo.

La invasión rusa de Ucrania ha causado que más de medio millón de ucranianos hayan huido de su país a naciones vecinas, según reveló hoy el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, en su cuenta oficial de Twitter.

La Agencia de la ONU para los Refugiados que dirige Grandi señaló previamente que Polonia, Hungría, Moldavia, Eslovaquia y Rumanía son por el momento los principales receptores de ese flujo de refugiados.

More than 500,000 refugees have now fled from Ukraine into neighbouring countries.

— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) February 28, 2022