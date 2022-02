¿Por qué algunas enfermedades afectan más a hombres o mujeres? Estudio halla claves

Madrid, 28 de febrero (Europa Press).- ¿Por qué ciertas enfermedades afectan a un sexo más a menudo que a otro? Las células T desempeñan un papel importante en la lucha contra las infecciones y los cánceres, y también pueden provocar enfermedades autoinmunes. Ahora, investigadores del Instituto de Inmunología de La Jolla (LJI), en Estados Unidos, han descubierto nuevos genes en el subconjunto de células T “ayudantes” CD4+ que están relacionados con el riesgo de enfermedades autoinmunes. Además, han comprobado que los hombres y las mujeres tienen diferencias en las células inmunitarias.

Para impulsar nuevas investigaciones sobre la inmunidad humana, el equipo del LJI ha creado un recurso gratuito en línea para que otros inmunólogos de todo el mundo que quieran investigar los conjuntos de datos en tiempo real, puedan descargarlos y utilizarlos. Este intercambio de datos forma parte de la Base de Datos de Expresión Génica de Células Inmunes, Loci de Rasgo Cuantitativo de Expresión (eQTLs) y Epigenómica (DICE), alojada en el LJI.

“Esta investigación amplía nuestro recurso DICE para ayudar a los científicos a encontrar genes diana y tipos de células vinculados al riesgo de enfermedades humanas”, explica el líder del estudio, el profesor del LJI Pandurangan Vijayanand, miembro del Centro de Autoinmunidad e Inflamación del LJI y del Centro de Inmunoterapia del Cáncer.

