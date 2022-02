VIDEO: Anaya critica que AMLO tenga una “posición tibia” ante invasión rusa a Ucrania

Ciudad de México, 28 de febrero (SinEmbargo).- Ricardo Anaya Cortés, excandidato presidencial por el Partido Acción Nacional (PAN), dijo este lunes que el Presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene “una posición tibia” ante la invasión de Rusia a Ucrania, pero en México está en guerra contra la oposición y contra periodistas.

A través de un video compartido en sus redes sociales, el panista aseguró que el mandatario federal no ha tenido el valor para mencionar a Vladímir Putin, Presidente de Rusia, por su nombre, ni tampoco ha condenado la intervención militar.

“Desgraciadamente estalló la guerra en Ucrania. Increíblemente López Obrador no ha tenido los tamaños para condenar con todas sus letras la invasión de [Vladímir] Putin a un país independiente y soberano. O sea, no se ha atrevido a decir el nombre del mandatario ruso”.

Ricardo Anaya aseguró que la postura de López Obrador ante el conflicto es falsa porque “afuera del país quiere paz, pero adentro mantiene una guerra con sus opositores, los organismos autónomos, con el Instituto Nacional Electoral (INE) y contra los periodistas”.

A) Tibia: no tuvo los tamaños para siquiera decir el nombre de Putin.

El excandidato presidencial mencionó que junto con Irak y Siria, México es uno de los tres países más peligrosos para ejercer el periodismo.

“En lo que va de este Gobierno, 52 periodistas han sido asesinados. Uno esperaría que el Gobierno estuviera dedicado a investigar los asesinatos y a proteger a los periodistas, pero aquí es el mundo al revés. El Gobierno investiga, pero a los periodistas no a sus asesinos. Y no los protege: ataca a los periodistas. ¿Por qué los ataca? Los ataca porque no sabe cómo tapar el hoyo de la corrupción de la casa gris que destapó justamente una investigación periodística”.