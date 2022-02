CODA se lleva el máximo honor en la 28 edición de los Premios SAG

La ceremonia, celebrada el domingo en el Barker Hangar en Santa Mónica, California, y transmitida por TNT y TBS, fue notablemente trascendental, con victorias históricas de actores sordos, estrellas coreanas y algunos de los nombres más importantes de Hollywood.

Por Jake Coyle

Estados Unidos, 28 de febrero (AP).- El drama familiar sobre una familia sorda CODA sorprendió el domingo al llevarse el máximo honor en la muy impredecible 28ª edición de los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG, por sus siglas en inglés), en la que también fueron galardonados los elencos de las series Squid Game y Ted Lasso.

La ceremonia, celebrada el domingo en el Barker Hangar en Santa Mónica, California, y transmitida por TNT y TBS, fue notablemente trascendental, con victorias históricas de actores sordos, estrellas coreanas y algunos de los nombres más importantes de Hollywood. Culminó con la conmovedora CODA de Apple TV+, dirigida por Sian Heder y que fue una sensación en el Festival de Cine de Sundance, alzándose con el premio al mejor elenco de una película.

“Esto valida el hecho de que nosotros, los actores sordos, podemos trabajar como cualquier otra persona. Esperamos más oportunidades para los actores sordos”, dijo la actriz Marlee Matlin a través de un intérprete antes de enseñarle a la multitud a decir “te amo” con lenguaje de señas.

Estaba acompañada por sus compañeros Troy Kotsur, Emilia Jones, Daniel Durant y el actor mexicano Eugenio Derbez, quien interpreta al profesor de música del personaje de Jones, la única integrante de la familia que puede oír.

Matlin es la única actriz sorda que ha ganado un Óscar, pero Kotsur podría unírsele muy pronto. Kotsur ganó el premio al mejor actor de reparto el domingo, convirtiéndose en el primer actor sordo en recibir un SAG individual. El veterano actor de 53 años hundió la cabeza entre las manos cuando se anunció su nombre y le agradeció a su esposa por “recordarme que me revisara la bragueta antes de caminar por la alfombra roja”.

Squid Game de Netflix, la primera serie en lengua no inglesa nominada por el gremio de actores, ganó tres premios, incluyendo el de mejor elenco de dobles. Lee Jung-jae fue galardonado como mejor actriz en una serie de drama, y Jung Ho-yeon como mejor actriz en una serie dramática. Se impusieron sobre estrellas como Brian Cox y Jeremy Strong de Succession, y Reese Witherspoon y Jennifer Aniston de The Morning Show.

“Me senté muchas veces a verlos en la pantalla grande, soñando con convertirme algún día en actor”, dijo Jung al público, luchando por contener las lágrimas.

Aun así, Succession de HBO se llevó el premio de mejor elenco de una serie dramática. Cox aceptó apropiadamente el premio con una palabrota impresa en su mascarilla y otra que pronunció mientras luchaba por quitársela. Pero el actor se puso serio cuando habló de la invasión rusa de Ucrania. En las declaraciones más directas de la noche sobre la invasión, señaló que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, fue un comediante. También instó a los disidentes censurados en Rusia a pronunciarse.

“Creo que la gente en Rusia a la que no le gusta lo que está pasando, y particularmente los artistas, deberíamos unirnos y celebrarlos y esperar que puedan hacer un cambio, como yo creo que pueden”, dijo Cox mientras la audiencia lo aplaudía de pie.

Los Premios SAG se consideran uno de los predictores más confiables de los Oscar, pues los actores constituyen el mayor porcentaje de miembros votantes de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Sus elecciones a menudo se alinean: en 2020 ambas ceremonias premiaron a Parasite (Parásitos) y a Brad Pitt.

Eso puede significar que Will Smith, protagonista del drama del tenis sobre la familia Williams King Richard (Rey Richard: Una familia ganadora), se encamina a su primer Oscar. Smith ganó el domingo el SAG al mejor actor.

“Ese puede haber sido uno de los mejores momentos de mi carrera en este momento porque llamaron mi nombre por ‘King Richard’ mientras estaba sentado junto a Venus Williams”, dijo Smith.

La victoria de Kotsur sugiere que pudo haber surgido como favorito al Oscar por encima de la competencia, en particular de Kodi Smit-McPhee de The Power of the Dog (El poder del perro). Mientras tanto, Ariana DeBose de West Side Story (Amor sin barreras) ha sido la clara favorita en la categoría de mejor actriz de reparto, y su victoria del domingo lo confirmó.

“Me ha tomado mucho tiempo sentirme cómoda llamándome actriz”, dijo DeBose. “Mis raíces provienen del mundo de la danza y del escenario de Broadway, y la Anita que vemos en la pantalla tomó cada parte de mí, pero tardó 10 años en crearse”.

La categoría de mejor actriz ha sido la más difícil de rastrear. Muchos han visto a Olivia Colman de The Lost Daughter (La hija oscura) como la favorita para ganar su segundo Oscar. A menudo, los desairados llaman la atención. Kristen Stewart (Spencer) fue pasada por alto por SAG, mientras que Lady Gaga (House of Gucci, o La casa Gucci) fue desairada por la Academia.

Sin embargo fue Jessica Chastain, como la célebre televangelista en The Eyes of Tammy Faye (Los ojos de Tammy Faye), quien ganó el domingo, logrando su primer Premio SAG individual.

Los Premios SAG, que podrán verse el lunes por streaming en HBO Max, son presentados por el sindicato de actores de Hollywood SAG-AFTRA. Luego que los Globos de Oro no fueran un evento en enero, los SAG fueron la primera gran entrega de premios presencial y televisada de Hollywood, con la tradicional alfombra roja y los discursos llorosos, del 2022.

El trío de Hamilton Lin-Manuel Miranda, Leslie Odom Jr. y Daveed Diggs inauguró la ceremonia con el tema de “juntos de nuevo”.

“Hemos regresado a un mundo en el que todo lo que tenemos que hacer para pasar el rato así es vestirnos, aparecer, cambiarnos, desinfectarnos, examinarnos, enmascararnos, vacunarnos, potenciarnos, realizar pruebas rápidas y PCR en 24 horas”, dijo Odom Jr. “Ahora, ¿quién está listo para la fiesta?”

Algunos elencos, citando regulaciones de cuarentena relacionadas con los calendarios de producción, aparecieron de forma remota. Entre ellos estuvo el del principal nominado en los apartados de televisión, “Ted Lasso”. Por enlace de video con sus compañeros de reparto a su alrededor, Jason Sudeikis aceptó el premio al mejor actor en una serie de comedia. El programa de Apple TV+ más tarde se alzó con el premio al mejor elenco de una serie de comedia.

Si bien los Premios de la Academia no exigen vacunación contra el COVID-19 a sus presentadores (solo a los asistentes), los Premios SAG, cuyos ganadores son elegidos por el gremio de actores de Hollywood SAG-AFTRA, sí la requieron.

Entre otros ganadores, Jean Smart fue galardonada por Hacks, Kate Winslet por Mare of Easttown y Michael Keaton por Dopesick, que le dedicó a su sobrino Michael. Keaton ha dicho antes que éste murió en 2016 por consumo de fentanilo y heroína.

Helen Mirren, galardonada con cinco Premios SAG, fue homenajeada con el premio a la trayectoria.

“Honestamente, cualquier cosa que he logrado es el resultado de mi mantra, que básicamente es: llega a tiempo y no seas una idiota”, dijo la actriz de 76 años. “Gracias, muchas gracias, S-A-G por esto. Odio decir la palabra ‘sag’ a mi edad”, agregó bromeando. Sag en inglés quiere decir caído o flácido.