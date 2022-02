Daniil Medvedev desbanca a Djokovic y se convierte en el número uno del tenis

Por Howard Fendrich

Dubái, 28 de febrero (AP).- Daniil Medvedev es oficialmente el nuevo número uno del tenis mundial, desplazando de la cima a Novak Djokovic.

El ruso de 26 años ganó el US Open del año pasado y llegó a la final del Abierto de Australia de este año.

Por primera vez desde febrero del 2004, en que Andy Roddick encabezó brevemente la clasificación, el número uno del mundo no es Djokovic, Nadal, Roger Federer o Andy Murray.

Medvedev es el tercer ruso que lidera la clasificación. También lo hicieron Yevgeny Kafelnikov y Marat Safin.

“Por supuesto que estoy feliz. Ha sido mi objetivo desde joven”, declaró Medvedev.

Djokovic encabezaba la clasificación desde el 3 de febrero del 2020. Llevaba 361 semanas en la cima, el lapso más largo desde que se computerizaron los ránkings en 1973.

