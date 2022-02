VIDEO: Hubble capta a Arp 298, uno de los próximos objetivos de telescopio James Webb

Madrid, 28 Feb. (EUROPA PRESS) – Esta impactante imagen del Telescopio Espacial Hubble de la NASA/ESA muestra Arp 298, un impresionante par de galaxias interactuando.

Este sistema será una de las primeras galaxias observadas con el Telescopio Espacial James Webb de la NASA/ESA/CSA este próximo verano de 2022.

