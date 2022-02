El COI exhorta a marginar a Rusia de los próximos eventos deportivos

Por Graham Dunbar

GINEBRA, 28 de febrero (AP).— La FIFA y la UEFA suspendieron a las selecciones nacionales y clubes de futbol de Rusia de toda competición internacional, incluyendo las eliminatorias de la Copa Mundial, y dejar a Moscú como un paria deportivo tras la invasión del país en Ucrania.

Los entes rectores del futbol anunciaron la decisión el lunes, indicando que el castigo se mantendrá “hasta nuevo aviso”. La selección masculina tenía previsto disputar un repechaje mundialista dentro de tres semanas.

La magnitud de las sanciones que enlazan el deporte con la esfera política — algo no visto durante décadas — trascendieron pocos después que el Comité Olímpico Internacional había exhortado a los organismos deportivos a que excluyan a los deportistas y dirigentes rusos de todo evento internacional.

El COI dijo que esto era necesario para “proteger la integridad de las competencias deportivas mundiales y la seguridad de todos los participantes”.

Marginar a Rusia del escenario internacional implica un golpe financiero y moral al país, amén de mancharle su imagen como potencia deportiva.

El efecto inmediato de la decisión de la FIFA es que Rusia no podrá disputar el partido contra Polonia por las eliminatorias del Mundial, previsto para el 24 de marzo. Polonia ya había dicho que se negaría a jugar con los rusos.

La UEFA también dejó fuera al último representante ruso que seguía en carrera en una copa europea esta temporada. Tal es el caso del Spartak Moscú, que disputaba la Europa League. El Leipzig de Alemania, que iba a enfrentar a Spartak el 10 y 17 de marzo, avanzó directamente a los cuartos de final, informó la UEFA.

Rusia afronta el tipo de aislamiento sufrido por los equipos yugoslavos en 1992 tras la guerra de los Balcanes y de los equipos y deportistas sudafricanos en la década de 1970 y 1980 durante el apartheid, el sistema discriminaban racial.

Los fallos de la FIFA y UEFA pueden apelarse ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo en Lausana.

No se aclaró de inmediato como la solicitud del COI afectará a los jugadores de hóckey rusos que militan en la NHL y a sus tenistas, entre ellos el flamante número mundial Daniil Medvedev, en torneos de Grand Slam, ATP y WTA.

El llamado del COI abarca también a Bielorrusia, que permite que los rusos lancen ataques a Ucrania desde su territorio. Al advertir que actuaba con “mucho pesar”, el COI sostuvo que el impacto de la guerra en el deporte ucraniano pesaba más que el posible perjuicio a los deportistas de Rusia y Bielorrusia.

La iniciativa del COI no representa una exclusión total de estos países al no suspender a los comités olímpicos nacionales de Rusia y Bielorrusia. El organismo dijo que eso “no es posible a corto plazo, por razones logísticas y legales”. Rusos y bielorrusos, por lo tanto, podrían competir como deportistas neutrales, sin bandera, himno ni otros símbolos nacionales, en competencias como los inminentes Juegos Paralímpicos en Beijing.

“Sólo podemos ofrecer un comentario — estamos categóricamente en desacuerdo”,dijo el líder del Comité Olímpico Ruso Stanislav Pozdnyakov en un comunicado. Añadió que asistirán a las federaciones nacionales para presentar recursos contra “fallos discriminatorios”.

Instituciones deportivas de toda Europa ya están tomando medidas para aislar a Rusia, negándose a recibir o enfrentar a equipos rusos.

