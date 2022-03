FOTOS y VIDEOS: Combatientes y desplazados de la guerra; la espera, las despedidas...

MADRID, 28 Feb. (EuropaPress) – La crisis abierta por la invasión de Rusia a Ucrania sigue saldándose con la pérdida de vidas humanas -al menos 376 civiles han muerto o resultado heridos desde que comenzó la invasión militar, según la Organización de las Naciones Unidas- y el desplazamiento de miles de refugiados que cruzan la frontera huyendo de la guerra.

Las fotografías y videos que llegan de Ucrania este 28 de febrero reflejan esa huída de los refugiados y la lucha en el frente. Estas son algunas de las imágenes de las últimas horas:

Mientras, en redes sociales se siguen publicando videos sin confirmar sobre la lucha en Ucrania:

Possible use of cluster munitions in Kharkiv. There was a video posted earlier that showed a Smerch MLRS rocket booster landing in Kharkiv, which can carry cluster munitions. https://t.co/fitcfyuNDr pic.twitter.com/Xd9XubbhuL

— Rob Lee (@RALee85) February 28, 2022