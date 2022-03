¿Qué es Nexta? El canal de Telegram bielorruso se expande con invasión rusa a Ucrania

Ciudad de México, 28 de febrero (SinEmbargo).- Con la reciente invasión rusa a Ucrania, el canal Nexta ha vuelto a tomar relevancia luego de su apogeo en las protestas bielorrusas en 2020 y 2021, cuando Aleksandr Lukashenko, actual Presidente de Bielorrusia, se postuló y ganó las elecciones para un sexto mandato consecutivo.

Nexta es un canal de Telegram, con más de dos millones de suscriptores, en el que se comparte información -sea video, imágenes o textos- sobre las protestas en contra del Gobierno de Lukashenko. Actualmente cuanta con tres canales en la red social Telegram: Nexta, donde se comparte noticias de los principales medios de comunicación bielorrusos; Nexta Live, que publica fotos, imágenes e videos desde el anonimato sobre los eventos políticos del país; y Luxta, donde se publica sátira política relacionada con el Gobierno.

❗️#Ukrainian media reports that Putin's army has now launched an offensive on #Kherson pic.twitter.com/9hkkBbKTH3

— NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022