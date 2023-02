Ana Gabriel ha sido embajadora de la derecha por años. Los Ángeles le puso un alto

Ante las duras criticas que sufrió Ana Gabriel tras su actitud en el concierto que ofreció, varios internautas revivieron algunos de los discursos de la cantante y sus nexos con personajes de la política mexicana.

Ciudad de México, 28 de febrero (SinEmbargo).- El pasado 27 de febrero el nombre de María Guadalupe Araujo Yong, mejor conocida en el mundo del espectáculo como Ana Gabriel, se volvió viral luego de que protagonizara un momento incómodo al intentar dar un discurso político durante un concierto que ofreció en Los Ángeles, California.

De acuerdo con una de las asistentes, la intérprete de “Quién como tú” llamó a sumarse a la manifestación en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), que se llevó a cabo el pasado 26 de febrero, después de que se aprobaran las reformas electorales propuestas por el Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

“En mis 48 años, jamás había cantado como lo estoy haciendo, pero estoy muy preocupada por lo que está pasando en México. Una copia de todo lo que viene pasando en todos los lugares de Latinoamérica y ese es el dolor que traigo, por uno sólo padecemos millones, ustedes deciden”, expresó durante su presentación.

“Nunca tomo esta actitud, nunca. La tomo cuando estoy hablando de esta manera de la defensa de nuestras naciones que necesitan libertad total […] Estoy hablado en defensa de nuestras naciones y no soy política, soy una cantante, pero soy una cantante que entiende el dolor de cada nación, por eso no he vuelto a Venezuela, por eso no he podido ir a Cuba, por eso no he podido ir a Nicaragua. Por eso vengo a Estados Unidos porque aquí es donde junto a muchas nacionalidades”, comentó en medio de los abucheos.

Yo asistí a un concierto de Ana Gabriel y la verdad fue muy bueno, pero a mí me habla de política en un concierto y mi reacción seria igual a la de ese público. Además que extraña indignación, nada dice o dijo de las masacres en Perú, Chile y Bolivia. pic.twitter.com/uT6hvacsOj — Alexis Daniel (@SocialDmocrata_) February 27, 2023

No obstante, esta no es la primera vez que la cantautora aprovecha los escenarios para hablar de política y expresar su afinidad por la derecha mexicana.

En el 2020, durante el Festival de Viña del Mar, que se lleva a cabo anualmente en Chile, la también llamada “Luna de América” no dudó en expresar su decepción por la situación que estaba atravesando el país sudamericano, asegurando que aceptó actuar en dicho evento porque su amiga, la exalcaldesa y militante del partido Unión Demócrata Independiente Virginia Reginato, la convenció.

“Viendo la situación de mi país, viendo la situación que continúa en esos países tan hermosos como Venezuela, como Nicaragua, Honduras, después se me llenó el alma de una tristeza tan grande de ver a mi Chile de esta manera, como está, y por eso es que me atreví a levantar la bandera para que sepan los chilenos que estoy por el sólo amor que siento por este país”, apuntó.

“No me gusta la política, pero tampoco acepto que le hagan daño a los pueblos. No lo puedo aceptar, como no acepto lo que está pasando en México, así es que vamos a orar todos para que se arregle Latinoamérica porque realmente el último país que yo pensé que fuera a caer en las manos y en las garras de unos pocos, cayó”, añadió.

En diciembre de 2021, con tan solo 35 años de edad, el izquierdista Gabriel Boric ganó los comicios presidenciales de Chile con el 55.87 por ciento de los votos frente al 44.13 por ciento de José Antonio Kast, un político de extrema derecha nostálgico de la dictadura de Augusto Pinochet, que dejó más de 3 mil 200 muertos y desaparecidos.

Tras la polémica derivada en su show de Los Ángeles se volvió a destapar un video del 2014 en el que se puede ver a la cantante de, en ese entonces, 58 años de edad junto a al ex Presidente mexicano Vicente Fox Quesada y su esposa, Marta Sahagún, en restaurante Las Delicias de San Cristóbal, en Michoacán, para reiterar su apoyo al Centro Fox en busca de promoción a la música y el arte.

Durante su visita a la exhacienda de San Cristobal, la artista y la exprimera dama hicieron un llamado a los ciudadanos para darle al entonces Presidente Enrique Peña Nieto “la oportunidad de gobernar”.

“Es a través de la música como se puede cambiar el tejido social y el alma, y me parece que ahí radica una enorme, enorme sabiduría […] qué bueno que tenemos personas como Vicente, como el Presidente Peña, personas que creemos en la música, que sabemos que es el remedio del alma y de la reconstrucción del tejido social”, abundó Sahagún.

“Aún cuando nosotros consideremos que hay cosas que se están haciendo que no nos convencen mucho como mexicanos, creo que tenemos el deber moral de dar al Presidente de que trabaje para los mexicanos”, agregó Ana Gabriel.

Fue precisamente a la expareja presidencial a la que la música mexicana dedicó un mensaje, en su cuenta de Instagram, cuando ambos personajes fueron hospitalizados tras contagiarse de COVID-19 en agosto del 2021.

“Mis Oraciones con Ellos, para su pronta recuperación, Dios los Bendiga (sic)”, escribió la artista de 67 años.

En ese mismo año, pero en el mes de noviembre, la cantante, que suma 13 premios Lo nuestro, Billboard y Grammy Latinos, volvió a estar en el ojo del huracán por la estrecha amistad que tiene con la conductora Inés Gómez Mont, acusada de defraudación fiscal por más de 12 millones de pesos.

La polémica surgió cuando varios de sus seguidores se percataron que meses atrás, en julio, la mexicana había dedicado un mensaje de cumpleaños a “su comadre”, la exconductora de Ventaneando.

“Que amigas te cargas (sic)”, “y sabes dónde se esconde tu comadre (sic)” y “ahorita está Ana Gabriel que se retuerce de la vergüenza por decirle comadre (sic)”, fueron algunos de los comentarios que los usuarios de Instagram dejaron en el post, que tomó relevancia meses después de su publicación.

La situación se repitió en agosto del 2022 cuando la también empresaria, que cuenta con una trayectoria artística de casi 50 años, compartió una foto de Angelica Rivera, exesposa del expresidente Enrique Peña Nieto, en la misma red social para felicitarle por su cumpleaños.

Entre los comentarios que aún se pueden leer en la publicación se encuentran: “que regrese lo que se robó!!! (sic)” y “creo que Ana grabiel le hackearon su cuenta para poner a esta mujer 👩 en sus fotos!!!!!!!! (sic)”.

Meses antes, en junio, la exprimera dama mexicana reapareció junto a su hija, Fernanda Castro, en las primeras filas de un concierto que Ana Gabriel ofreció en el Radio City Music Hall, sala de espectáculos ubicada en Nueva York.

Ante las duras criticas, que terminaron por avivar muchos de los discursos políticos de la artista, sobre su actitud en el concierto que ofreció en Los Ángeles, la interprete de “Simplemente amigos” ofreció una disculpa en su cuenta de Twitter.

“A pesar de hoy en este primer concierto salí a dar todo como acostumbro, esta noche parte del público me puso en una situación difícil como ser humano y como cantante, me desequilibró como Artista, en 48 años de carrera jamás me había pasado esto, y asumo mi responsabilidad (sic)”.