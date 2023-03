Mier Velazco asegura que es falso que Jucopo no quiera a mujer como titular del INE

El titular de la Jucopo en San Lázaro argumentó que dicha dependencia legislativa tiene imposibilidades para acatar la sentencia del TEPJF sobre las aspirantes a ser Consejera presidenta del INE ya que ya se había concluido la primera etapa del registro a dicho cargo cuando se indicó la modificación a la convocatoria.

Ciudad de México, 28 de febrero (SinEmbargo).- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ignacio Miel Velazco, negó que dicha dependencia esté en contra de que una mujer encabece el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Hemos garantizado la paridad y la igualdad entre los géneros. No como una acción ya sólo compensatoria en el caso de la Cámara de Diputados, sino el mayor reconocimiento de las capacidades, aptitudes que tienen las mujeres y lo vamos a seguir privilegiando”, argumentó Mier Velazco en conferencia de prensa.

Luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenara a la Cámara de Diputados que modifique por segunda ocasión la convocatoria para la desginación del Consejero presidente del INE ya que pretende ue su quintenta finalista sea conformada únicamente por mujeres, la Jucopo señaló estar imposibilitada para cumplir con dicha sentencia.

“Estamos imposibilitados por el propio Tribunal, y por convicción, a no intervenir de ninguna manera en la organización en la vida interna del Comité Técnico [de Evaluación] y ahora nos están pidiendo que enviemos todos los expedientes, y lo están pidiendo cuando ellos mismos votaron para que la Junta de Coordinación Política no [tuviera] conocimiento de los trabajos que realice el Comité Técnico y que el Comité Técnico no tiene por qué informar a la Jucopo”, señaló.

El presidente de la Jucopo argumentó que dicha convocatoria ya se había modificado, por lo que volver a trabajar en las correcciones del documento “pone en un aprieto” a la Cámara de Diputados en un sentido jurídico ya que, afirmó, ya se había concluido la primera etapa del registro, en donde se registraron más de mil aspirantes a encabezar el INE.

Es ante esto que Mier Velazco solicitó al TEPJF que haga las revisiones a sus sentencias y protocolos ya que “seguramente no tienen conocimiento, no tienen tiempo, se convocan de manera apresurada, lo dejan en manos de sus proyectistas o de su equipo técnico y no saben lo que están votando en términos ejecutorias”.

Además, reveló que la sentencia del Tribunal Electoral será comunicada este martes al Pleno y Mesa Directiva de San Lázaro para su análisis ya que a estas instancias legislativas son a las que se dirige la resolución del TEPJF, y posteriormente se remitirá a la Jucopo para que el próximo jueves se emita una resolución.

“Mañana nos vamos a reunir y el jueves a la 11 de la mañana haremos del conocimiento, a través de un comunicado, la decisión unánime con relación a esto por parte de la Junta de Coordinación Política. Esto es, digamos, un adelanto de la ruta que vamos a seguir por lo que hace a la ruta jurídica y a la ruta también política y de dudas”, dijo.

El pasado 22 de febrero,el TEPJF ordenó a la Cámara de Diputados que la quinteta para designar al presidente INE la conformen solo mujeres para cumplir con la alternancia de género.

Por mayoría, los magistrados aprobaron modificar la convocatoria emitida por la Jucopo por lo que una mujer deberá presidir el INE en su próxima gestión.

Hasta el martes había 424 personas inscritas en el proceso para ser consejeros del INE, pero sólo 35 habían validado el trámite.

Los magistrados de la Sala Superior del TEPJF que sufragaron a favor de que el Consejo General del INE tiene que ser presidida por una mujer fueron Reyes Rodríguez Mondragón, Felipe de la Mata Pizaña, Mónica Aralí Soto Fregoso y Janine Madeline Otálora Malassis.

🔥MUJERES EN EL PODER🔥 El Tribunal electoral ordenó que sea una mujer quien presida el Consejo General del INE en el proceso de alternancia. pic.twitter.com/63Agmfgr50 — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) February 22, 2023

El Comité Técnico de Evaluación, que lleva a cabo la selección de perfiles para elegir a cuatro nuevos integrantes del Consejo General del INE, informó, el 22 de febrero de 2023, que solo 35 de 424 personas registradas (el 8.2 por ciento), habían logrado terminar el trámite para la inscripción en el proceso.

Sin embargo, el organismo no precisó la razón por la cual los otros 389 aspirantes no habían podido concluir la inscripción, luego de haber iniciado el periodo de registro a las 23:59 horas del jueves 16 de febrero de 2023, mismo que concluye el 2 de marzo del presente año.

En un primer comunicado de prensa, el Comité Técnico de Evaluación no dio a conocer los nombres de los aspirantes a consejeros del INE. Tampoco informó quiénes son los 35 interesados que terminaron el trámite de registro en línea, sólo que la Secretaría General de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión les dio a conocer dichas cifras.

Los siete integrantes del Comité Técnico de Evaluación se reunieron por primera vez, el 21 de febrero de 2023, cuatro días después de que rindieron protesta, ello para fijar las reglas respecto a su periodicidad y forma de trabajo.