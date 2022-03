Sandra Cuevas no sólo cosecha polémicas, también se rige por la poca transparencia

En seis meses de administración, Sandra Cuevas y su equipo no han cumplido con los requisitos básicos de transparencia. En una búsqueda en tres portales sólo se conocen 13 contratos.

Ciudad de México, 28 de marzo (SinEmbargo).- Los seis meses que Sandra Cuevas ha estado al frente de la Alcaldía Cuauhtémoc están marcados por la opacidad. No hay rastro del cumplimiento de los requisitos básicos de transparencia, como las compras públicas ni de los contratos de publicidad oficial, tampoco es posible encontrar su declaración patrimonial.

Sandra Cuevas ganó la Cuauhtémoc como candidata del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en alianza con el Revolucionario Institucional (PRI) y el Acción Nacional (PAN), coalición conocida como Va por México. Tomó protesta el 1 de octubre y el 14 de marzo fue suspendida a raíz de una agresión cometida contra tres policías auxiliares que le valió ser vinculada a proceso por los delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación.

El pasado 24 marzo, la funcionaria llegó a un acuerdo reparatorio con el que se comprometió a pagar 30 mil pesos a cada uno de los tres policías por el equipo que les fue robado, a tomar un curso por seis meses para el control de la ira y el manejo de las emociones y a ofrecer una disculpa a los uniformados, la cual dio al salir de su audiencia:

“Me disculpo de corazón con la ciudadanía, con mi partido por este trago amargo y me disculpo también de corazón con Eduardo, con Faustino y con Marcos, si ellos consideran que les hice yo un daño les ofrezco una disculpa sin reconocer que haya hecho yo un daño a los compañeros”, dijo. Una postura que le ha valido críticas.

Durante su gestión, las redes sociales han sido uno de sus principales escaparates: ahí ha compartido sus recorridos en las colonias, como sucedió el 25 de marzo, cuando regresó a despachar y publicó un video en la colonia Santa María la Rivera. En estas plataformas también ha presumido el reparto de apoyos sociales, al tiempo que ha figurado en portadas de revistas. Pero no hay un registro en plataformas oficiales que están para dar seguimiento tanto al crecimiento patrimonial de los funcionarios como del uso del dinero público.

La alcaldía en cuestión es una de las más importantes de la capital. No sólo es donde se encuentran los poderes de Gobierno, sino que es clave para la economía y el turismo. Sobre el primer punto se estima que aporta 25 por ciento al Producto Interno Bruto (PIB) de la Ciudad y 4.6 por ciento al PIB nacional.

En cuanto al turismo, en los últimos años esta demarcación es la que concentra la demanda de viajeros. Según datos del Gobierno de la Ciudad, en un año se registró el ingreso de 7 millones de turistas sólo en esta zona.

En los seis meses de Gobierno de Sandra Cuevas hubo registro de varias polémicas, como el decir que no le gustan los pobres; el querer construir un “Las Vegas” en la Zona Rosa; el aventar pelotas con billetes a la gente o llegar a las audiencias en el Juzgado con golpeadores.

Hay pruebas de esos episodios. No hay registro del inicio de su gestión.

En el portal oficial de la Alcaldía, en el apartado de Transparencia se pueden encontrar la normatividad vigente en materia, el Programa Operativo Anual es el de 2019 al igual que la información de un programa de apoyo al boxeo.

En “Datos de la Unidad de Transparencia” se comparte un número telefónico y un horario de atención. Otro apartado es el de Licitaciones Públicas, pero sólo hay información de 2018 y 2019.

La otra vía para buscar información específica de quien controla la Alcaldía y el uso del dinero es la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). Como en este portal es posible indicar el periodo de tiempo del que se requiere información, en lo referente al cuarto trimestre de 2021 y todo 2022 no hay información sobre concesiones, permisos y autorizaciones; contratos de obras, bienes y servicios; de gastos de publicidad oficial; información financiera; el padrón de proveedores y contratistas ni de presupuesto de gasto público.

En lo que respecta a las declaraciones patrimoniales, hasta el momento no están en la PNT los documentos ni de Cuevas ni de su equipo, pese a que son un requerimiento legal que busca prevenir el enriquecimiento de funcionarios activos, ya que se se presenta una declaración al inicio de funciones, se deben notificar los cambios y al terminar la gestión se sube la versión final.

De acuerdo con información de la Contraloría Capitalina, todas las personas servidoras públicas de la Ciudad de México tienen la obligación de presentar su declaración patrimonial con fundamento en los artículos 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los numerales I y II de la Constitución Política de la Ciudad de México.

Hay plazos establecidos para subir estas declaraciones. El artículo 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México indica que se cuenta con 60 días naturales después de la toma de protesta.

La tercera vía de búsqueda de información son las solicitudes de ciudadanos. Hay cerca de 300 y sólo en una hay un archivo de Excel con 13 contratos de obra pública realizados bajo la gestión de Cuevas, en específico de octubre a noviembre de 2021 para rehabilitación de espacios públicos y para el mantenimiento de unidades habitacionales y colonias por 68 millones 344 mil 803 pesos, que es solo el 2 por ciento del presupuesto anual de la Alcaldía.

De estos contratos sobresale el otorgado a Constructora Vallento, ya que la Fiscalía capitalina inició un proceso que terminó en la detención del exdirector de Construcción de Obra Civil de la Secretaría de Obras y Servicios de Miguel Ángel Mancera, Jorge Eduardo Herrera González, por el delito de ejercicio ilegal de atribuciones y facultades para la demolición de edificios afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

De acuerdo con la investigación dio contratos a sobreprecio a dos empresas, una de ellas, Vallento.

EL REGRESO

Sandra Cuevas Nieves, Alcaldesa con licencia de Cuauhtémoc, logró conseguir la semana pasada un acuerdo para librar el proceso legal con dos policías por el delito de abuso de autoridad. Así se suspenden las medidas cautelares que una Jueza le impuso en la audiencia inicial del pasado 14 de marzo, donde confirmó que tendría que separarse temporalmente del cargo. Desde el viernes pasado se reincorporó a su puesto como titular de Cuauhtémoc.

Al término de su audiencia en el Reclusorio Norte, la funcionaria emitió un mensaje de poco más de tres minutos ante medios de comunicación y antes de disculparse pidió a los vecinos de la Alcaldía y a la alianza Va por México, comprender que sostiene su inocencia.

“Me disculpo, pero no reconozco los hechos. Me disculpo de corazón con la ciudadanía, con mi partido por este trago amargo y me disculpo también de corazón con [los policías] Eduardo, con Faustino y con Marcos, si ellos consideran que les hice yo un daño les ofrezco una disculpa sin reconocer que haya hecho yo un daño a los compañeros”, dijo Cuevas Nieves.

La funcionaria explicó que se trató de una “estrategia jurídica” a la que llegó con sus abogados “pensando en los más de 550 mil habitantes de la Alcaldía Cuauhtémoc”.

Además deberá pagar 30 mil pesos a los tres policías que la denunciaron y someterse a un tratamiento psicológico para el manejo de la ira durante tres meses y su psicóloga informará de las sesiones a la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y de Suspensión Condicional del Proceso.

