Musk piensa “seriamente” crear una red social que respete la libertad de expresión

MADRID, 28 Mar. (Europa Press) – El CEO de Tesla y SpaceX, Elon Musk, ha cargado contra Twitter por sus medidas de moderación y ha asegurado que está “pensando seriamente” crear una nueva plataforma de medios sociales en la que se respete la libertad de expresión.

En primer lugar, creó una encuesta en la que animó a los usuarios a opinar si el algoritmo de Twitter debía ser de código abierto. En este caso, el 82.7 por ciento del millón 117 mil 574 de votantes indicó que sí, mientras que el 17.3 por ciento de ellos votó que no.

Free speech is essential to a functioning democracy.

Do you believe Twitter rigorously adheres to this principle?

