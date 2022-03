Los nanocuerpos de alpaca neutralizan eficazmente variantes del SARS-CoV-2, revelan

Madrid, 28 de marzo (Europa Press).- Investigadores del Instituto Karolinska de Suecia han desarrollado una novedosa estrategia para identificar potentes anticuerpos en miniatura, los llamados nanocuerpos, contra las variantes emergentes del SARS-CoV-2. El método ha permitido descubrir múltiples nanocuerpos que, en cultivos celulares y en ratones, bloquean eficazmente la infección por diferentes variantes del SARS-CoV-2. Los hallazgos, que se describen en las revistas Nature Communications y Science Advances, podrían allanar el camino hacia nuevos tratamientos contra la COVID-19.

A pesar del despliegue de vacunas y antivirales, la necesidad de una terapéutica eficaz contra la infección grave por COVID-19 sigue siendo elevada. Los nanocuerpos -que son fragmentos de anticuerpos que se encuentran de forma natural en los camélidos y pueden adaptarse a los humanos- son candidatos terapéuticos prometedores, ya que ofrecen varias ventajas sobre los anticuerpos convencionales. Por ejemplo, tienen propiedades bioquímicas favorables y son fáciles de producir a escala de forma rentable.

