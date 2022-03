Nicolas Cage defiende las películas del UCM ante críticas de Scorsese y Coppola

AS MÉXICO

En el pasado tanto Scorsese como Coppola compartieron su punto de vista sobre las grandes producciones de superhéroes en la actualidad, asegurando que “no son cine” e incluso calificándolas de “despreciables”, respectivamente.

Por Cristian Ciuraneta

Ciudad de México, 28 de marzo (AS México).- Siguen llegando declaraciones y opiniones de toda clase y condición sobre el cine de superhéroes en general y Marvel Studios en particular por parte de celebridades de la industria, unas a favor y otras en contra. Ahora, el famoso actor Nicolas Cage, que en su día interpretó a Ghost Rider de Marvel antes del inicio del UCM, ha expresado su desacuerdo con célebres cineastas como Martin Scorsese o Francis Ford Coppola, cuyas opiniones no son muy favorables a todo lo que rodea el cine superheroico.

En el pasado tanto Scorsese como Coppola compartieron su punto de vista sobre las grandes producciones de superhéroes en la actualidad, asegurando que “no son cine” e incluso calificándolas de “despreciables”, respectivamente. Ahora, Nicolas Cage (por cierto, sobrino de Coppola) ha compartido su opinión al respecto y mostrando su desacuerdo con ambos cineastas.

“Marvel ha hecho un trabajo excelente entreteniendo a toda la familia. Han pensado mucho en ello. Definitivamente, ha tenido una gran progresión desde que estaba haciendo las dos primeras películas de Ghost Rider. Kevin Feige, o quién esté detrás de esa máquina, ha encontrado una forma magistral de entrelazar las historias e interconectar a todos los personajes. ¿Qué puede haber de malo en un entretenimiento sano que sea atractivo para los padres y los niños, y que dé a la gente algo que esperar? Simplemente, no veo cuál es el problema”, asegura Cage.

Sobre los rumores que sitúan a su Ghost Rider en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura en forma de cameo, el actor asegura que “lo haría, sería divertido. Me encantaría trabajar con Cumberbatch, pero no creo que vaya a pasar”. Actualmente, Nicolas Cage está rodando una nueva película como Drácula; así luce caracterizado como vampiro.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS México. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.