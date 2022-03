Instagram trabajaría en función para contestar a las historias con mensajes de voz

MADRID, 28 Mar. (Portaltic/EP) – Instagram estudia la posibilidad de permitir a sus usuarios contestar a las “Historias” de otros con mensajes de voz, y no sólo con emoticones o texto, las dos opciones actualmente disponibles.

Paluzzi acompaña su afirmación con una captura de pantalla en la que aparece el icono de un micrófono dentro de la barra de respuestas entre el espacio para escribir y el de mandar un gif.

#Instagram is working on the ability to reply to Stories with voice messages 👀 pic.twitter.com/6fQNSxB04e

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 26, 2022