Netflix adaptará la novela The Seven Husbands of Evelyn Hugo en una película

La creadora de Little Fires Everywhere estará a cargo de la adaptación del libro que duró 54 semanas en la lista de los más vendidos de Nueva York.

Ciudad de México, 28 de marzo (SinEmbargo).- Netflix adaptará The Seven Husbands of Evelyn Hugo, exitosa novela de Taylor Jenkins Reid, en una película de la mano de la productora Liz Tigelaar.

De acuerdo con Deadline, Tigelaar, creadora de Little Fires Everywhere, estará a cargo de la adaptación del libro que duró 54 semanas en la lista de los más vendidos de Nueva York y, que recientemente se convirtió en un fenómeno dentro de TikTok.

The Seven Husbands of Evelyn Hugo sigue la leyenda de Hollywood Evelyn Hugo, quien elige a Monique Grant, una reportera desconocida, para contar su historia de vida. Evelyn relata su tiempo en la Edad de Oro de Hollywood, su ascenso a la fama y sus siete matrimonios, revelando asombrosos secretos y mentiras.

Además de Liz Tigelaar, la adaptación de este proyecto contará con Reid y Margaret Chernin como productores ejecutivos.