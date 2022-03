Los humanos podrían devolver virus a los animales con más frecuencia de lo imaginado

Madrid, 28 de marzo (Europa Press).- Un equipo internacional de investigación dirigido por científicos de la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos, ha descubierto que los seres humanos podrían devolver los virus a los animales con más frecuencia de lo que se pensaba.

“Es comprensible que haya habido un enorme interés por la transmisión de patógenos de humanos a animales salvajes a la luz de la pandemia –señala dice el doctor Gregory Albery, becario postdoctoral del Departamento de Biología de la Universidad de Georgetown y autor principal del estudio–. Para ayudar a orientar las conversaciones y la política que rodea el desbordamiento de nuestros patógenos en el futuro, fuimos a indagar en la literatura para ver cómo se ha manifestado el proceso en el pasado”.

En su nuevo estudio, Albery y sus colegas descubrieron que casi la mitad de los incidentes identificados se produjeron en entornos de cautiverio como los zoológicos, donde los veterinarios vigilan de cerca la salud de los animales y es más probable que se den cuenta cuando un virus da el salto.

Además, más de la mitad de los casos encontrados fueron de transmisión entre humanos, un resultado que no sorprende, tanto porque a los patógenos les resulta más fácil saltar entre huéspedes estrechamente relacionados, como porque las poblaciones silvestres de grandes simios en peligro de extinción se vigilan muy cuidadosamente.

Assessing the risk of human‐to‐wildlife pathogen transmission for conservation and public health – Fagre – – Ecology Letters – Wiley Online Library https://t.co/txzwgsup0M

— Dr. Saskia Popescu (@SaskiaPopescu) March 24, 2022