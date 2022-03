Will Smith se disculpa con Chris Rock por ataque: “Me pasé de la raya y me equivoqué”

Ciudad de México, 28 de marzo (SinEmbargo).- Will Smith se disculpó públicamente con el comediante Chris Rock por haberlo golpeado durante la 94 edición de los Óscar.

A través de sus redes sociales, Smith se pronunció sobre lo acontecido en los premios de la Academia, previo a la entrega del galardón a Mejor Documental, donde Chris Rock realizó un chiste sobre su esposa, Jada Pinkett-Smith.

“La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente”, compartió Smith en sus redes sociales.

En el comunicado difundido, Smith apuntó que está avergonzado de su reacción y aseguró que sus acciones no son indicativas del hombre que quiere ser. “No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad”, expresó.

Además de ofrecer una disculpa a Chris Rock, el protagonista de King Richard, película que le valió el Óscar a Mejor Actor, aprovechó el espacio para disculparse nuevamente con la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas.

“También me gustaría disculparme con la Academia, los productores del programa, todos los asistentes y todos los que lo vieron en todo el mundo. Me gustaría disculparme con la familia Williams y mi familia King Richard. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje maravilloso para todos nosotros”, finalizó.

SMITH REACCIONA A BROMA DE CHRIS ROCK SOBRE JADA PINKETT SMITH

Smith abofeteó a Rock durante la citada ceremonia celebrada anoche en Los Ángeles, después de que el cómico gastara una broma a Jada Pinkett Smith, la esposa del flamante ganador del Óscar como actor protagonista.

Mientras presentaba el premio de la academia de Hollywood al Mejor Documental, Rock se dirigió a la mujer de Smith y lanzó la frase: “Jada, te amo, ‘G.I. Jane 2’, no puedo esperar para verla”.

Con esta frase hacía referencia a la popular película La teniente O’Neil (G.I. Jane), en la que la protagonista, la actriz Demi Moore, aparece rapada.

Here's the moment Chris Rock made a "G.I. Jane 2" joke about Jada Pinkett Smith, prompting Will Smith to punch him and yell, "Leave my wife’s name out of your f–king mouth." #Oscars pic.twitter.com/kHTZXI6kuL

