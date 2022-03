Hollywood reacciona dividido. Will Smith se excedió. ¿Y Chris Rock? ¿También?

Por Mark Kennedy

NUEVA YORK, 28 de marzo (AP).— La bofetada que Will Smith dio a Chris Rock en los Óscar provocó opiniones intensas en internet, especialmente de comediantes que sintieron que fue un ataque a su arte.

“Déjenme decirles algo, es una práctica muy mala caminar al escenario y atacar físicamente a un comediante”, escribió la comediante Kathy Griffin en Twitter. “Ahora todos nos tenemos que preocupar de quién quiere ser el próximo Will Smith en clubs de comedia y teatros”.

El intercambio violento comenzó cuando Rock hizo un chiste sobre la cabeza rapada de Jada Pinkett Smith diciendo: “Jada, Te amo. ‘G.I. Jane 2’, me muero de ganas de verla”. La referencia de Rock era por la película de 1997 “G.I. Jane”, protagonizada por Demi Moore, quien se rapó para interpretar a una aspirante a miembro de la fuerza de operaciones especiales de la Armada de los Estados Unidos (conocidos en inglés como Navy Seal).

Here's the moment Chris Rock made a "G.I. Jane 2" joke about Jada Pinkett Smith, prompting Will Smith to punch him and yell, "Leave my wife’s name out of your f–king mouth." #Oscars pic.twitter.com/kHTZXI6kuL

— Variety (@Variety) March 28, 2022