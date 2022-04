Pumas deja ir ventaja de 2 goles en casa en la final de ida contra Seattle Sounders

México, 27 abr (EFE).- El uruguayo Nicolás Lodeiro convirtió un gol de penalti en el minuto 99 y rescató este miércoles para el Seattle Sounders de la MLS un empate 2-2 con los Pumas UNAM, en el duelo de ida de la final de la Liga de campeones de la Concacaf.

Lodeiro hizo buenos dos penaltis y el argentino Juan Ignacio Dinenno anotó dos veces por los mexicanos, que dejaron ir una ventaja de dos goles y ahora tienen todo en contra en la serie.

El partido, bajo una copiosa lluvia en la mitad inicial, fue de lucha en los primeros 25 minutos, ambos cuadros con actitud ofensiva, pero con pocas llegadas de peligro al área rival.

Pumas buscó la puerta del guardameta Stefan Frei; en una combinación, Dinenno entró al área y quedó apresado entre el colombiano Yeimar Gómez y el ecuatoriano Xavier Arreaga, quien lo derribó para provocar un penalti.

Dinenno falló el disparo, pero Frei se había movido antes y en la repetición el argentino le dio ventaja a los mexicanos, en el minuto 38.

El Sounders se fue por el empate, puso a prueba al portero Alfredo Talavera en un tiro de esquina, pero no pudo vencerlo.

En los minutos finales de la mitad inicial, el defensa de los Pumas Alan Mozo, uno de los líderes del equipo, salió por lesión, después de lo cual el Seattle tuvo el empate en los botines del brasileño Joao Paulo Mior, quien remató por fuera.

What an effort! Never quit 💪

One true final next week!

Listen to @MoneyLynch and let's make it happen 😤 pic.twitter.com/fy7vOqPFLh

— Stefan Frei (@Stefan24Frei) April 28, 2022