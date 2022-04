Melissa McBride, Carol en TWD, abandona el spin-off de la serie de AMC

TVLine hace hincapié en que, aunque en un principio se especuló que su salida se debía a diferentes creativas, en realidad se trata de un problema logístico que hará que todo el peso recaiga sobre el pesonaje de Daryl.

Madrid, 28 de abril (Europa Press).- Aunque The Walking Dead finaliza este año, el universo creado por Robert Kirkman continuará con varios spin-off y proyectos paralelos. Y una de estas nuevas series iba a estar protagonizada por Daryl (Norman Reedus) y Carol (Melissa McBride), sin embargo Melissa McBride ha abandonado el proyecto.

Así lo ha desvelado TVLine, que afirma que, en su lugar, la ficción se centrará únicamente en Daryl. “Melissa McBride ha dado vida a uno de los personajes más interesantes, reales, humanos y populares del universo de The Walking Dead“, dijo un portavoz de AMC en un comunicado recogido por TVLine.

“Desafortunadamente, ya no puede participar en el spin-off previamente anunciado centrado en los personajes de Daryl Dixon y Carol Peletier, que se ambientará y filmará en Europa este verano y se estrenará el próximo año. Trasladarse a Europa se volvió logísticamente insostenible para Melissa en este momento. Sabemos que los fans estarán decepcionados con esta noticia, pero el universo The Walking Dead continúa creciendo y expandiéndose de maneras interesantes y esperamos volver a ver a Carol en un futuro cercano”, reza el texto.

TVLine hace hincapié en que, aunque en un principio se especuló que su salida se debía a diferentes creativas, en realidad se trata de un problema logístico que hará que todo el peso recaiga sobre el pesonaje de Daryl. Anunciado en septiembre de 2020, el proyecto cuenta con Scott M. Gimple y Angela Kang como creadores.

Además de este spin-off, AMC está trabajando en otros proyectos. La cadena ya ha anunciado que habrá una ficción protagonizada por Negan (Jeffrey Dean Morgan) y Maggie (Lauren Cohan) titulada Isle of the Dead y ambientada en Nueva York, así como la producción Tales of the Walking Dead. A esto se suma la trilogía de películas encabezadas por Rick Grimes (Andrew Lincoln).

Europa Press https://www.sinembargo.mx/author/europa-press