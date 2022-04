Si cambio climático no frena, océanos del mundo sufrirán extinciones masivas: estudio

Redacción Ciencia, 28 abr (EFE).- La última vez que la Tierra se enfrentó a una extinción masiva fue en el Cretácico, cuando un meteorito y los volcanes acabaron con la vida terrestre. Sesenta y cinco millones de años después, el ser humano puede ser testigo (y causa) de una nueva extinción en masa, la de los océanos.

El artículo, firmado por científicos de la Universidad de Washington, Princeton University, recuerda que la emisión a la atmósfera de grandes cantidades de gases de efecto invernadero antropogénicos está cambiando radicalmente el sistema climático de la Tierra y amenazando a muchas especies.

El estudio advierte de que, aunque el impacto del clima en la biodiversidad es difícil de observar, especialmente en la vida oceánica, si se tiene en cuenta el registro fósil que ilustra anteriores episodios de extinción masiva causados por cambios ambientales globales, “el futuro de la vida oceánica tal y como la conocemos, bajo un cambio climático galopante, es incierto”.

