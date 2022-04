Kevin Feige asegura que Marvel tiene planeada su próxima década de estrenos

Sobre los próximos proyectos de Marvel, Feige ha asegurado que “son grandes y están destinados a cines”, por lo que mantendrán su filosofía de estrenar sus películas en la gran pantalla y no directamente en streaming, como ocurrió durante la pandemia con Viuda Negra.

Madrid, 28 de abril (Europa Press).- Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, ha anunciado que La Casa de las Ideas ya tiene planeada su próxima década de estrenos cinematográficos. Lo ha hecho en la Cinemacon que se celebra estos días en Las Vegas donde, además, ha prometido que estas “grandes películas” se verán en cines.

“Hacemos películas para grandes pantallas y el gran público”, afirmó Feige, que aseguró que Marvel Studios tiene ya planeados sus lanzamientos hasta el año 2032. De hecho, son varias las películas y series que Marvel tiene actualmente en la rampa de salida, aunque lo que no ha dicho Feige es si las continuarán segmentando en Fases, como han hecho hasta ahora donde los actuales filmes y series se enmarcan dentro de la llamada Fase 4, o utilizarán algún otro tipo de estructura.

El plan de la compañía incluirá nuevos y antiguos personajes, dentro de su transición desde la Saga del Infinito hacia una nueva historia sobre la que gire el MCU. Iniciado en 2008 con Iron Man, protagonizada por Robert Downey Jr., el Universo Cinematográfico Marvel ha ido creciendo exponencialmente, llegando a gozar en la actualidad de contenido exclusivo en Disney+. Su primera década de vida finalizó con la conclusión de su Fase 3, tras Avengers: Infinity War (2018) y Avengers: Endgame (2019), de Joe y Anthony Russo.

Después de un parón, regresaron con la Fase 4, en la que se encuentran actualmente. De ella forman parte películas que ya han visto la luz, como son Viuda Negra, Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, Eternals y Spider-Man: No Way Home, y otras que lo harán próximamente como Doctor Strange 2, Thor: Love and Thunder, Black Panther: Wakanda Forever, The Marvels o Guardianes de la Galaxia 3. Ant-Man and the Wasp: Quantumania es la última cinta confirmada por Marvel hasta el momento, cuyo estreno está previsto para el 28 de julio de 2023.

En cuanto a las series, las próximas serán Mrs. Marvel, She-Hulk e Secret Invasion, que se unirán a las ya difundidas en la Fase 4 WandaWision, Falcón y el Soldado de Invierno, Loki, ¿Qué pasaría si…?, Ojo de Halcón y Moon Knight. Junto a todos estos, otros proyectos ya más lejanos dentro de los planes de Marvel son Blade, Capitán América 4 y el reboot de Los Cuatro Fantásticos, y las secuelas Spider-Man 4, Doctor Strange 4 y Black Panther 3.

Lo más próximo para el estudio cinematográfico será el estreno de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura el 6 de mayo, filme que se centrará en explorar las consecuencias de alterar la estructura del universo a raíz del caos provocado en Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa).

