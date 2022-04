Un estudio halla vínculos genéticos entre la COVID-19 grave y otras enfermedades

Redacción Ciencia, 28 abr (EFE).- La gravedad con que se padece la COVID-19 tiene vínculos genéticos con ciertas enfermedades que son, a su vez, factores de riesgo conocidos para sufrir el coronavirus de forma grave, señala un estudio que publica hoy Plos Genetics.

En su estudio, el equipo usó información genotípica recogida en las historias clínicas de más de 650 mil veteranos estadounidenses y realizaron un análisis conocido como PheWas para examinar los vínculos entre las variantes que se encuentran a menudo en aquellos que tuvieron COVID-19 grave y las asociadas con una amplia selección de enfermedades.

Verma A, Tsao NL, Thomann LO, Ho Y-L, Iyengar SK, Luoh S-W, et al. (2022) A Phenome-Wide Association Study of genes associated with COVID-19 severity reveals shared genetics with complex diseases in the Million Veteran Program. PLoS Genet 18(4): e1010113.

